Madonna è pronta a tornare in tour? Questa è l’indiscrezione delle ultime ore che vede protagonista la cantante, apparentemente impegnata a programmare i suoi concerti nei mesi a seguire. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Madonna sta pianificando il suo primo Greatest Hits tour, con diversi spettacoli già prenotati alla O2 Arena di Londra. La popstat dovrebbe annunciare le date per una gigantesca serie di spettacoli a partire dalla fine dell’anno, per celebrare i quattro decenni della sua carriera, da quando ha pubblicato il suo album di debutto nel 1983. Una fonte ha detto al The Sun:

“Madonna sta provando qualcosa di completamente nuovo – e sta davvero dando ai fan, giovani e meno giovani, ciò che vogliono. Vuole capitalizzare brani come Frozen e Material Girl che spopolano su TikTok e presentare il suo catalogo precedente a una generazione completamente nuova. In precedenza ha sempre voluto essere lungimirante e concentrarsi su qualunque nuovo album stesse registrando. Ma ora sta tornando alle origini e ancora una volta si sta reinventando”

In base alle prime indiscrezioni, dopo il precedente tour che l’ha vista esibirsi in teatri molto intimi, ma questo Greatest Hits tour dovrebbe salire sul palco e in enormi stadi. Proprio per questo si parla di date già segretamente confermate allo 02 Arena di Londra. A confermare in parte questo rumor, le parole della stessa Madonna che, l’anno scorso, ha lasciato intendere di essere pronta a tornare in tour, rivelando a Variety:

“Voglio andare di nuovo in tour, sono una creatura del palco. Quello è il mio posto felice”

Madonna è salita sul palco per l’ultima volta alla O2 Arena di Londra durante il suo tour Rebel Heart nel 2015, lo stesso anno in cui è caduta notoriamente durante un’esibizione ai BRIT Awards.

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale ma un altro dettaglio da non sottovalutare è la pubblicazione di “Finally Enough Love: 50 Number Ones“, nell’agosto 2022, un album di remix della cantante americana Madonna, pubblicato dalla Warner Records. Racchiudere il record di 50 numeri uno nella classifica Billboard Dance Club Songs degli Stati Uniti, il maggior numero uno di qualsiasi artista in qualsiasi singola classifica di Billboard.