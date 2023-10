Sabato 14 ottobre 2023, alla O2 Arena di Londra, è partito ufficialmente il “Celebration Tour” di Madonna. Dopo il rinvio per motivi di salute -che hanno fatto preoccupare i fan – la popstar è tornata finalmente live, con i più grandi successi della sua carriera, a celebrare -appunto- il suo repertorio e i 4 decenni di musica. Scopriamo insieme le recensioni, i primi commenti e le opinioni sull’atteso concerto della Regina del Pop.

Per Variety, Madonna, la Material Girl, è la regina regnante della musica pop (recensione)

Variety non ha dubbi e titola la recensione come conferma assoluta che “la Material Girl è ancora la regina regnante della musica pop”. Durante alcune brevi pause legate a piccoli problemi tecnici, Madonna ha raccontato, ai fan, i primi giorni in cui era “affamata, al verde e spaventata” a New York, con la mancanza di sostegno da parte di suo padre e del pensiero di tornarsene a casa.

“Ma non avevo intenzione di tornare indietro. Perché non sono una che molla!”

Solo 20 minuti di ritardo rispetto all’inizio del concerto che si è tenuto proprio alla O2 Arena di Londra, lo stesso luogo in cui, nel 2015, è caduta dalle scale a causa di un malfunzionamento del mantello ai BRIT Awards. Sottolinea il suo lato guerriero più volte, anche grazie all’elaborato set di boxe utilizzato durante il passaggio precedente al secondo atto dello show.

Variety continua:

Inoltre, stasera rivendica non solo la propria storia, ma anche la sua influenza sulla musica e sul mondo in generale negli ultimi 40 anni. Non per niente il set è iniziato con “Nothing Really Matters” e il suo ritornello “It all return to me”.

E non mancano messaggi importanti da voler condividere con il suo pubblico. Ci sono cenni al suo attivismo – incluso un appassionato appello per la pace tra Israele e Palestina e tributi a coloro che abbiamo perso a causa dell’AIDS – e al suo pionierismo, attraverso un montaggio di titoli di notizie negative e filmati di tutta la sua carriera.

Tutto è curato nei minimi dettagli, anche a livello scenografico:

E stasera, vola senza soluzione di continuità tra le diverse fasi della sua vita, a volte cambiando costume, a volte salendo su un portale illuminato che la vede volare sopra la folla mentre si dirige verso un altro tempo e luogo.

Le riflessioni sugli ultimi mesi, portano la popstar a confidarsi con il suo pubblico:

“È stato un anno pazzesco. Non pensavo che ce l’avrei fatta e nemmeno i miei medici”

BBC News, Madonna tra ritmi “militari” di scaletta e coreografia e momenti di sincere riflessioni

La BBC News parla di Madonna come “regina del pop” metta in risalto i gioielli della sua corona.

Anche il sito racconta i momenti di riflessione della popstar sulla situazione drammatica che ha colpito Israele:

“È così doloroso assistere a tutto questo. Mi si spezza il cuore vedere i bambini che soffrono, gli adolescenti che soffrono, gli anziani che soffrono. Sono sicuro che anche voi siate d’accordo”

E poi:

Aiutata da costumi vintage e filmati d’archivio, ha viaggiato nel tempo attraverso una carriera che l’ha portata da aspirante artista squattrinata a icona musicale, evidenziando al contempo il suo impatto sulla cultura popolare.

Con “Nothing Really Matters” si è esibita da sola, fasciata da un vasto impianto di illuminazione circolare e indossando una replica nera del kimono disegnato da Gaultier dal video della canzone.

Ad un certo punto, ho contato 18 Madonne sul palco, ognuna con un look diverso: dal body rosa Hung Up ai costumi da dominatrice di Erotica.

Ecco alcuni numeri legati al tour:

47 successi suonati in parte o per intero

17 costumi d’archivio ricreati

78 spettacoli in 15 paesi

4.400 piedi quadrati di palco

5 figli di Madonna sul palco

Più di 600 luci, di cui 14 faretti su Madonna

80 tonnellate di attrezzature di produzione

3 palestre mobili itineranti

40 paia di guantoni da boxe

8 umidificatori nel camerino di Madonna

Il primo atto dello spettacolo è stato dedicato ai primi anni di Madonna a New York, quando cercava di entrare nella scena musicale mentre viveva in povertà.

Ha ricordato il suo primo lavoro come parte di una band chiamata The Breakfast Club.

“Ho suonato la batteria ma non mi piaceva essere la batterista. Io volevo davvero stare davanti. Quindi mi hanno lasciato cantare una canzone, una notte”

A quel punto ha preso una chitarra e ha intonato uno dei suoi primi singoli, Burning Up.

Ci sono stati minuti di pausa per problemi tecnici, durante il primo concerto del Celebration tour. Ma Madonna è rimasto sul palco.

“Questo è esattamente ciò che non vuoi che accada durante la tua serata di apertura”

Non se ne è andata e ha deciso di intrattenere il pubblico con storie sui suoi giorni difficili a New York.

“Vivevo nella sala prove in cui si esercitava la mia band e non avevo modo di fare un bagno. Quindi uscivo con uomini che avevano docce e bagni. Quelli erano quei giorni, e questa è la verità”

E poi il momento toccante già accennato per “Live To Tell”:

Una versione emozionante di Live To Tell è stata suonata sullo sfondo degli amici che Madonna ha perso a causa dell’Aids, tra cui Martin Burgoyne, che ha gestito il suo primo tour in un club; il coreografo Alvin Ailey, che la assunse per la sua compagnia di ballo negli anni ’70; La star dei Queen Freddie Mercury e molti altri.

A ciò è seguito da una versione rabbiosa di Like A Prayer, suggerendo come l’epidemia di Aids abbia provocato una crisi di fede per la star alla fine degli anni ’80.

The Guardian “Il Celebration Tour cerca di ristabilire l’equilibrio, ricordando al pubblico le canzoni che l’hanno resa famosa”

The Guardian riflette su come il Celebration Tour voglia ribadire il successo e la forza di Madonna, ancora oggi.

Sono passati più di dieci anni da quando Madonna ha pubblicato un singolo che è entrato nella Top 10 degli Stati Uniti. Il suo ultimo tour, lo sfortunato susseguirsi di spettacoli teatrali del 2019-2020, ha trattato il suo vecchio catalogo come se fosse un ingombro: ha in gran parte ignorato i suoi successi in favore di 11 canzoni del suo album accolto con freddezza, Madame X. Lo spettacolo Celebration cerca per ristabilire l’equilibrio, ricordando al pubblico le canzoni che l’hanno resa famosa in primis.

Riflettendo sulla scaletta scelta, le hit non mancano (insieme a qualche dubbio):

Ciò in cui è realmente impegnato il Celebration tour è il semplice compito di bombardare il pubblico con i successi. Di tanto in tanto potresti mettere in discussione le hit con cui sceglie di colpirli – è discutibile se qualcuno partecipa a un concerto di Madonna nella disperata speranza di ascoltare la sua versione di Don’t Cry for Me Argentina – ma, per la maggior parte, lei è davvero su un terreno molto sicuro. .