Madonna ha aperto ufficialmente il suo “Celebration Tour” con la prima data alla o2 Arena a Londra, sabato 14 ottobre 2023. E così, finalmente è diventata realtà anche la scaletta che -come da previsioni- è un vero e proprio greatest hits dei suoi più grandi successi (soprattutto alle più grandi hit del passato). Con una discografia immensa come quella di Miss Ciccone, era impossibile cantare tutti i brani del suo repertorio e così, come vi avevamo accennato ieri, ci saranno diversi pezzi con elementi che strizzano l’occhio e riprendono altre hit, in una sorta di medley celebrativo. E così non poteva che essere.

Madonna, Celebration Tour, ecco la scaletta del concerto a Londra

Nothing Really Matters

Everybody (contiene passaggi di “Where’s the Party”)

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart (contiene passaggi di “Live to Tell”)

Holiday (contiene passaggi di “I Want Your Love” delle Chic)

The Storm (contiene passaggi di “In This Life”)

Live to Tell (dedicata alle vittime di AIDS)

The Ritual (contiene passaggi di “Girl Gone Wild”)

Like a Prayer (contiene passaggi di “Girl Gone Wild”, “Act of Contrition” e “Unholy” di Sam Smith and Kim Petras)

The Sacrifice / Erotic (contiene passaggi di “Living For Love” & “Erotica” & “Justify My Love” & ”Fever’)

Erotica (contiene passaggi di “Erotica (Final Demo 2)” e “Papa Don’t Preach”)

Justify My Love

Fever (Eddie Cooley cover)

Hung Up (contiene passaggi di “Hung Up on Tokischa”, “Gangsta” di Kehlani and “Fever”)

Bad Girl

*ballo ( con passaggi di “Up Down Suite”, “Vogue” and “BREAK MY SOUL (THE QUEENS MIX)

Vogue

Human Nature

Crazy for You

*The Beast Within*

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

Little Star (Snippet, acapella)

I Will Survive (Gloria Gaynor cover) (

La isla bonita

Don’t Cry for Me Argentina (Andrew Lloyd Webber cover)

* Madonna (video con passaggi di “”I Don’t Search I Find””)

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Like a Virgin (contiene passaggi di “Billie Jean” di Michael Jackson)

Bitch I’m Madonna (contiene passaggi di “Give Me All Your Luvin” and “Unapologetic Bitch”)

Celebration (contiene elementi di “Music”)

Madonna, i video del Celebration Tour a Londra

Ecco alcuni video delle performance di Madonna nella prima data del Celebration Tour a Londra, sabato 14 ottobre 2023: