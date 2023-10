Madonna, il ‘Celebration tour’ parte stasera, 14 ottobre 2023, alla O2 Arena di Londra. tutte le anticipazioni

Il Celebration Tour di Madonna è realtà. Fra poco ore ci sarà la prima data dell’attesissimo ritorno live della cantante, rinviato di mesi dopo un serio problema di salute che aveva colpito la popstar. Ma stasera, 14 ottobre 2023, allo O2 Arena, i fan potranno assistere al ritorno live della cantante che si preannuncia come un greatest hits dei suoi successi, assolutamente da non perdere. A seguire tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto.

Stuart Price, il direttore musicale di Madonna, ha recentemente dichiarato alla BBC:

“Un grande successo non deve essere una canzone”. Può essere un guardaroba, può essere un video o una dichiarazione”

C’è molta curiosità legata alla scaletta, agli outfit e ai messaggi che Madonna legherà alle sue performance. Nulla è lasciato al caso, tutto è studiato nei minimi dettagli.

Per dare il via al “Celebration Tour”, Madonna si esibirà alla O2 Arena sabato 14 ottobre, con altri spettacoli in programma il 15, 17, 18 ottobre e il 5 e 6 dicembre.

Quanto dura il concerto di Madonna per il Celebration Tour?

La durata esatta del live di Madonna non è stata annunciata, ma con una scaletta complessiva di circa 40 canzoni, il suo spettacolo potrebbe durare almeno due ore. Gli show alla O2 Arena terminano solitamente alle 23:00 per gli eventi nei giorni feriali, mentre gli spettacoli della domenica si concludono alle 22:30. Ma nulla vieta cambiamenti proprio legati all’attesa di questo comeback live.

Le porte dell’arena O2 si aprono alle 18:30.

Quanto costa un biglietto per il concerto di Madonna?

Quando furono rilasciati per la prima volta, i biglietti con posto a sedere alla O2 Arena erano in vendita al valore nominale per un prezzo compreso tra £ 47,55 e £ 432,25, con pacchetti VIP che arrivavano fino a £ 1.307,75 ciascuno.

Qual è la scaletta del Celebration Tour di Madonna?

C’è fitto mistero sulla scaletta e sui brani scelti dalla cantante per questo suo concerto “greatest hits”. Ovviamente saranno inclusi tutti i successi più noti e amati della sua carriera. Sappiamo che coprirà tutti i quattro decenni della sua carriera. Non mancheranno “Like a Virgin”, “Material Girl”, “Hung Up” , ‘Papa Don’t Preach’, ‘Vogue’ e ‘4 Minutes’. I fan sono anche convinti che suonerà le canzoni “Erotica” e “Frozen” poiché si dice che siano state ascoltate durante le prove.

Molti successi verranno suonati integralmente, alcuni verranno mixati con altre canzoni e altri ancora verranno utilizzati come “passaggi” tra i vari atti -le parti- che compongono lo show.

Sempre Stuart Price ha anticipato un totale di 25 canzoni eseguite interamente, con altre 20 circa che non verranno dimenticate ma interpretate e inserite comunque nella scaletta (tra medley o accenni).

Vi terremo aggiornati con la scaletta ufficiale del Celebration Tour di Madonna in attesa di vederla, dal vivo, a Milano, a fine novembre 2023.