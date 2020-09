Madonna, il film sulla sua vita: ecco tutto quello che sappiamo

Di Alberto Graziola mercoledì 16 settembre 2020

E' ufficiale: vedremo un film sulla vita di Madonna. Ma cosa sappiamo, ad oggi, di questo progetto? Scopriamolo insieme.

E' la Universal Pictures ad aver firmato per essere la casa del film biografico sull'iconica cantante. Sarà la stessa Madonna a dirigere la sua storia da una sceneggiatura che sta scrivendo con Diablo Cody, sceneggiatrice del film Juno, vincitore dell'Oscar. Madonna produrrà il film con Amy Pascal della Pascal Pictures. La star non reciterà nel film, ma guiderà la ricerca di una giovane attrice che la interpreterà nelle fasi formative di una carriera rivoluzionaria.

La pellicola racconterà la storia della vita di Madonna fino a diventare una leggenda in cima alle classifiche e un'icona di stile, inclusi 335 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Via Instagram, Madonna e Cody sono state molto esplicite riguardo ai loro progressi nella sceneggiatura, rivelando che il film potrebbe intitolarsi Live To Tell.

Voglio condividere l'incredibile viaggio che la vita mi ha permesso di intraprendere come artista, musicista, ballerina - un essere umano, che cerca di farsi strada in questo mondo. Il fulcro di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l'arte mi ha tenuta in vita. Ci sono così tante storie non raccontate e stimolanti e chi può raccontarle meglio di me. È essenziale condividere la corsa sulle montagne russe della mia vita con la mia voce e la mia visione.

Sara Zambreno e Guy Oseary saranno i produttori esecutivi di questo film.

Il materiale per un film, del resto, c'è tutto.