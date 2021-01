Il mio amico è il titolo del nuovo singolo di Madame, in uscita il 15 gennaio 2021. Insieme a lei, Fabri Fibra per una collaborazione annunciata e svelata proprio in queste ore attraverso i social. Queste le parole della cantante nell’annuncia l’uscita del pezzo:

Quando ho conosciuto Fabri Fibra ho capito subito che sarebbe stato perfetto in questo brano: appena è entrato nella stanza in cui lo aspettavo mi ha travolta con la sua aura ed è scattato qualcosa. L’ho riconosciuto come mio simile, è un essere sincero, puro. “Il mio amico” è un pezzo altrettanto sincero e punk, perfetto per lui.

Il brano è prodotto da Bias e DRD, aka Dardust, produttore e hitmaker multiplatino.

Una sorta di regalo di compleanno che la cantautrice urban fa a se stessa: il 16 gennaio Madame compirà 19 anni e sarà la più giovane artista in gara a Sanremo 2021, dove parteciperà nella categoria Campioni.

“Il mio amico” è il primo singolo estratto dall’album di esordio in uscita in primavera.

Al Festival di Sanremo 2021, Madame sarà in competizione, sul palco dal teatro Ariston, con la canzone intitolata “Voce”.

Madame è il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A meno di vent’anni ha già conquistato tre dischi d’oro, uno di platino e duettato con Marracash, Negramaro e Ghali.

A soli 16 anni ottiene un contratto con l’etichetta musicale Sugar, per cui pubblica il singolo Anna e Sciccherie, certificato disco d’oro nell’aprile 2020, quando viene candidata tra le 50 donne dell’anno da D: La repubblica delle Donne. Nel 2019 pubblica 17 e La promessa dell’anno, mentre partecipa alla realizzazione di Mira con Ensi e di L’anima con Marracash. Nel 2020 esce con Baby (anch’essa disco d’oro), Sentimi e Clito.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibile, dal 15 gennaio 2021. In attesa di vederla in gara al Festival di Sanremo 2021.