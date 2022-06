Luigi Strangis Estate 2022: date e biglietti del tour estivo

Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha annunciato le prime date del suo tour estivo.

I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 1° luglio, dalle ore 11, e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 6 luglio, dalle ore 10.

Il cantante e polistrumentista 21enne è reduce dalla pubblicazione del suo primo lavoro discografico, Strangis, che contiene gli inediti presentati durante la sua esperienza nel talent show di Canale 5: Vivo, Muro, Partirò da zero, Tondo e Tienimi stanotte. L’EP Strangis ha debuttato direttamente in vetta alla classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Il tour sarà l’occasione per i fan di Luigi Strangis di ascoltare questi brani dal vivo.

Recentemente, il giovane artista di Lamezia Terme ha preso parte alla prima edizione del Future Hits Live, il festival della generazione Z organizzato da Radio Zeta, che si è tenuto a Roma lo scorso 9 giugno, e sarà presente nel cast degli artisti che si esibiranno questa sera, nella prima puntata di TIM Summer Hits, il nuovo programma musicale di Rai 2, condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Il cantante ha preso parte anche a Party Like a Deejay, la festa organizzata da Radio Deejay che si è tenuta il 25 e 26 giugno al Parco Sempione di Milano.

Luigi Strangis Estate 2022: calendario

Mercoledì 17 agosto 2022 – Porto Recanati (MC) – Arena Beniamino Gigli

Venerdì 19 agosto 2022 – Lecce – Palalive

Sabato 27 agosto 2022 – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone Borsellino

Sabato 3 settembre 2022 – Ortona (CH) – Italian Style Festival – Piazza San Tommaso