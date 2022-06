Da Roma, Auditorium Parco della Musica, Radio Zeta presenta il primo attesissimo festival interamente dedicato alla Generazione Zeta. Appuntamento a questa sera, 9 giugno, con “Future Hits Live 2022” con la conduzione di Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Camilla Ghini.

Future Hits Live 2022, scaletta e cantanti

Ecco i protagonisti del “Future Hits Live 2022”, il primo festival interamente dedicato alla Generazione Zeta: Gazzelle, Franco126, Ernia, Alfa, Fulminacci, Massimo Pericolo, Gaia, Carl Brave, Sick Luke, Chiello, Mahmood e Blanco, che hanno vinto il Festival di Sanremo, Ariete, Coez, Coma_Cose, Ditonellapiaga, Achille Lauro, Rkomi, Sangiovanni, Margherita Vicario, Psicologi. Non mancheranno novità e sorprese. Confermata anche la presenza di Aka 7even.

Future Hits Live 2022, dove vederlo

E’ possibile seguire l’evento in diretta tv su TV8 e in streaming sul sito ufficiale del canale (clicca qui) a partire dalle 21 di questa sera, 9 giugno. Noi di Soundsblog, ovviamente, seguiremo l’evento con il nostro consueto liveblogging.

Info biglietti

Come già anticipato ieri, l’evento è sold out e i biglietti sono sono più disponibili.

I prezzi si aggiravano dai 35 euro per la tribuna e tribunetta laterale, 45 euro per la tribuna centrale numerata e, infine, 35 euro per il Parterre in piedi.

Qui le info.