L’addio di Jesy Nelson dalle Little Mix sembrava non aver scalfito più di tanto i programmi della girlband. Nelle settimane scorse era stato annunciato il nuovo progetto, Between Us, un greatest hits con alcuni pezzi inediti e la conferma di un tour imminente del gruppo. Ma ecco, in queste ore, prendere sempre più piede le indiscrezioni legate ad un imminente scioglimento della girlband.

Diversi siti britannici parlano delle intenzioni di chiudere il capitolo Little Mix per Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. C’è chi assicura che l’annuncio ufficiale verrà fatto alla fine del mese di novembre e chi, invece, parla di un addio dopo i concerti in calendario. In ogni caso, pare chiaro che l’album verrà rilasciato e il tour verrà portato a termine, con tutte le date annunciate. Ma questi concerti potrebbero essere il canto del cigno delle Little Mix. Una sorta di tour d’addio. O arrivederci in un futuro, come sembra essere la prassi per quasi ogni gruppo musicale.

Dopo l’abbandono di Jesy, le Little Mix avevano confermato l’intenzione di continuare come trio. Poi c’è stato il singolo di debutto solista di Jesy, Boyz, oscurato dalle accuse di blackfishing e da una presunta faida tra Jesy e Leigh-Anne. Da allora le tre hanno smesso di seguire Jesy su Instagram.

Si mormora che il trio abbia intenzione di rivolgere le proprie attenzioni su rispettivi progetti solisti.

La separazione potrebbe non essere definitiva perché le tre ragazze sono ancora in buoni rapporti e sono sempre state ben aperte sul loro futuro nella band. Ma il tempo e gli impegni non mancano…