“Sono entusiasta di annunciare che ‘Lifestyle’ … è disponibile per il pre-save, da ora. Benvenuti nella nuova era.”

Con queste parole, Jason Derulo ha annunciato, via social, il nuovo singolo, Lifestyle, in collaborazione con Adam Levine, il leader dei Maroon 5.

E, con la parte finale del messaggio, la promessa dell’uscita imminente del quinto album del cantante. Sono passati sei, lunghi anni da quando Everything Is 4 è uscito nel 2015.

L’esordio di Jason Derulo nel mondo della musica avviene nel 2010 grazie al successo dei singoli Whatcha Say, In My Head e Ridin’ Solo, tratti dal suo primo disco in studio.

L’anno seguente, nel 2011, è la volta del suo secondo album di inediti, Future History, che contiene la hit ‘Don’t Wanna Go Home’.

Nel 2013 è la volta di Tattoos con i brani The Other Side, Talk Dirty, Marry Me e Wiggle.

Infine, Everything is 4, pubblicato nel lontano 2015, con il pezzo Want to Want Me. Negli ultimi tempi, però, nonostante non sia stato rilasciato alcun disco, Jason ha potuto contare sul riscontro di numerosi brani come “Savage Love (Laxed – Siren Beat), “Take You Dancing”, “Love Not War (The Tampa Beat)” e “Coño”.

E Adam Levine, in duetto con lui nel nuovo singolo “Lifestyle?”

Il leader dei Maroon 5 ha pubblicato l’ultimo lavoro, insieme alla sua band, nel 2017. Parliamo di Red Pill Blues, dal quale sono stati estratti i singoli What Lovers Do, Whiskey e Wait. Negli Stati Uniti ha venduto più di un milione di copie.

Dopo l’abbandono del gruppo da parte di Mickey Madden, accusato di violenze domestiche, il gruppo ha pubblicato il singolo “Nobody’s love” nel luglio 2020. In America, però, la canzone non è andata oltre la 41esima posizione della classifica Billboard Hot 100.

Anche i fan dei Maroon 5, come anticipato per quanto riguarda Jason Derulo, stanno aspettando, con impazienza, l’uscita del loro nuovo album, dopo quasi 4 anni di distanza dall’ultima fatica in studio.

Vi terremo aggiornati con testo, traduzione, audio e video di Lifestyle non appena disponibili.