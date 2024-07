Testo e significato di “Roulette”, il nuovo singolo di Sarah in uscita venerdì 26 luglio 2024: ecco di cosa parla la canzone.

Non solo “Sexy Magica“. Sarah punta all’estate 2024 con un nuovo singolo, “Roulette“, dopo la sua vittoria da Amici 2023/2024.

Sarah vuole così far scoprire di più del suo mondo, dimostrando come, sebbene il suo percorso sia appena cominciato, abbia ben chiaro il percorso musicale che vuole intraprendere. “Roulette” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da mezzanotte di venerdì 26 luglio 2024 ed è già in pre-save cliccando qui.

In “Roulette”, Sarah canta di un amore fugace, che assomiglia proprio a una roulette. Caratteristiche del brano sono chiare sonorità pop dance che si accompagnano alla sua voce.

Grazie al talento e alla determinazione che continua a dimostrare, soprattutto durante le date del suo live tour, Sarah sta muovendo i primi passi nel mondo musicale, ma è già pronta a collezionare grandi successi e ad affermarsi tra le più amate popstar del nostro Paese.

Oltre a Sexy magica, scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile con la produzione di ROOM9, che ad oggi conta oltre 6 milioni e mezzo di stream solo su Spotify, molti sono i brani con cui Sarah ha mostrato al pubblico le sue diverse sfaccettature artistiche, come Touché (più di 2,6 milioni di stream su Spotify), Viole e Violini (oltre 1,4 milione di stream) e Mappamondo (2,1 milioni di stream), scritto da Federica Abbate, Francesco Catitti, Raige e Tony Maiello, e prodotto da Katoo e ROOM9, che racconta l’amore degli inizi, quello tra due giovani ragazzi, per i quali è tutto nuovo e da scoprire.

Il 16 luglio, inoltre, ha aperto il concerto dei Black Eyed Peas a Milano, scaldando tutti i fan presenti all’evento con le sue canzoni e la sua energia. Sarah continua ad impegnarsi instancabilmente per portare la sua musica ad un pubblico sempre più vasto: l’artista, infatti, si esibirà anche al Red Valley Festival di Olbia (SS) il 17 agosto 2024.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e significato della canzone non appena disponibili.