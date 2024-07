iN uNa buBbLe è una canzone di Yungest Moonstar pubblicata venerdì 26 luglio 2024. Il brano è prodotto da thasup. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Ah, ah, ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

Ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah

Okay, tha Supreme

Yeah

‘Sta bitch vuole stare con le mani in mano (Vuole stare)

Che tilt quando mi dici che non ti amo (Quanto ti amo)

Yeah, sto rich ma a volte mi ritrovo nel fango (Nel fango)

Ringrazio Dio se non me ne sono andato (Non me ne sono andato)

Okay, se non sono convinto indago (Uh-uh, uh)

La verità ti fa chiudere in una bubble (Uh-uh, uh), yeah

’Sta qui mi vorrebbe buono, zitto e bravo (Buono, zitto, bravo)

Ma c’ho mille cose chiuse che non apro (Yeah)

Oh no, no, tu sei gas e benzina

Vedo odio se passo in quella via

Oggi no, non voglio fare finta

Che non ho dei black anche a casa mia

Odio un tot quando esplodi tipo mina

Queste lollipop lady vogliono la vita

Come no, non te la darò

Sono carico come attaccato a una spina

Ho, ho, ho aspettato che piovesse a largo da me

E ho, ho, ho fatto tanto, ma a volte sembra quasi niente (Uh-uh-uh, uh-uh-uh)

Ero chiuso come fiori, chiuso come i fiori

Mi sentivo in una bubble (Uh-uh-uh, uh-uh-uh)

Fumo tra mille colori, come dei colori

Come dei pezzi di un puzzle (Uh-uh-uh, uh-uh-uh)

Giuro non voglio nessuna

Dopo quella volta che sei andata dietro a un altro (Uh-uh-uh, uh-uh-uh)

Mentre me ne stavo distratto

Mentre me ne stavo con me, yeah

(Mentre me ne stavo con me, eh)

(Stavo solo con me, yeah)

(Uh-uh-uh, uh-uh-uh)

Solo con me (Okay)

Stavo male (Okay)

Sottovalutavo il mio male (Okay)

Davo tutte le colpe a me (Okay)

E non lo dovresti mai fare, yeah

Bevo il male (Ehi)

E non so più come fare (Yeah)

Ho mille cose in testa

Tu me le facevi scordare, yeah (Oh, oh-oh, oh-oh)

Dove sei? (Oh, oh-oh, oh-oh)

Ti ho perso in mezzo alla strada (Oh, oh-oh, oh-oh)

Con ‘sti fake (Oh, oh-oh, oh-oh)

Non era come sembrava (Oh, oh-oh, oh-oh)

Money rain (Oh, oh-oh, oh-oh)

Ti fanno sentire a casa (Oh, oh-oh, oh-oh)

Ma non tolgono i castelli che hai in te (No)

Ho, ho, ho aspettato che piovesse a largo da me

E ho, ho, ho fatto tanto ma a volte sembra quasi niente (Uh-uh-uh, uh-uh-uh)

Ero chiuso come fiori, chiuso come i fiori

Mi sentivo in una bubble (Uh-uh-uh, uh-uh-uh)

Fumo tra mille colori, come dei colori

Come dei pezzi di un puzzle (Uh-uh-uh, uh-uh-uh)

Giuro non voglio nessuna

Dopo quella volta che sei andata dietro a un altro (Uh-uh-uh, uh-uh-uh)

Mentre me ne stavo distratto

Mentre me ne stavo con me

Ero chiuso come fiori, chiuso come i fiori

Mi sentivo in una bubble

Fumo tra mille colori, come dei colori

Come dei pezzi di un puzzle

Giuro non voglio nessuna

Dopo quella volta che sei andata dietro a un altro

Mentre me ne stavo distratto

Mentre me ne stavo con me

Ero chiuso come fiori, chiuso come i fiori

Mi sentivo in una bubble

Fumo tra mille colori, come dei colori

Come dei pezzi di un puzzle

Giuro non voglio nessuna

Dopo quella volta che sei andata dietro a un altro

Mentre me ne stavo distratto

Mentre me ne stavo con me