Gwen Stefani e Anderson .Paak collaborano nella canzone ufficiale delle Olimpiadi 2024 intitolata “Hello World”, in associazione allo sponsor principale dell’evento Coca-Cola.

“Hello World” è scritta e prodotta con Ryan Tedder degli OneRepublic e arriva accompagnata da un videoclip ufficiale uscito ora e caricato sul profilo YouTube delle Olimpiadi, la cui cerimonia d’apertura si terrà domani a Parigi.

Il brano parla della magia che si crea quando tutto il mondo si riunisce all’unisono per assistere ad un evento come quello delle Olimpiadi.

Ecco le parole dell’autore del brano, Ryan Tedder in un’intervista a Billboard

“Non capita tutti i giorni che ti venga data l’opportunità di scrivere la canzone ufficiale dei giochi Olimpici e sono grato di aver avuto quest’opportunità. Abbiamo scritto questo brano con l’idea che le Olimpiadi siano un evento che riunisce persone di differenti nazionalità in una celebrazione collettiva. Volevamo riflettere ciò. Ho sempre guardato le Olimpiadi fin da quando ero bambino e questo è un sogno che si realizza”.

Il videoclip mostra Gwen Stefani e Anderson .Paak cantare davanti ai celebri Anelli e condensa immagini dalle precedenti edizioni dei Giochi. Clicca qui per vedere il video ufficiale della canzone “Hello World”.

Ecco il testo di “Hello World” di Gwen Stefani e Anderson .Paak.

Woo

Hello world, where you been?

I’ve been waiting for you and your friends

One love begins

Tiptop, we startin’ at ten

If you believe that we can make magic happen

Say “yeah” (Yeah)

If you believe that we can make magic happen

Say ”yeah,” yeah

We on that new

We chasin’ that energy, makin’ moves

When we hit the party, that body groove

We chasin’ the sun, yeah

If you ain’t tryna go home

Tryna catch one, tryna have fun

Lеt me hear you say

Yeah, yеah, yeah, yeah, yeah, yeah

Let me hear you say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Let me hear you say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Uh, everybody say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I was minding my business, taking care of business

Doin’ my thing (My thing)

Woke up in the middle of the night like, “Ooh”

Heard the telephone ring

I don’t need to tell you, I don’t need to explain

It’s “Hello Word,” we showin’ up, we changing the game

We on that new (New, new)

We chasin’ that energy, makin’ moves (Makin’ moves, moves)

When we hit the party, that body groove (Ayy, groove with me one time)

We chasin’ the sun, yeah

If you ain’t tryna go home

Tryna catch one, tryna have fun

Let me hear you say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Let me hear you say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Let me hear you say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Everybody say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Slide on the worldwide stage

Nothing can divide when we on one page

We can defy the odds and make way

When we link, it’s a bond that never can break

Electric (Electric), the motion (The motion)

Connection (Connection), that’s the focus (The focus)

Celebrate when you rise to the moment

All across the globe

Let me hear you say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Let me hear you say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Let me hear you say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)

Everybody say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah

Oh, let me hear you say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Everybody say

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah