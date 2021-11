Le Endrigo sono stati eliminati durante la puntata di giovedì 25 novembre di X Factor 2021. La band, scelta da Emma Marrone per il suo roster, si è raccontata alla stampa, poche ore dopo essere usciti dal talent show.

La band ha sottolineato come il loro primo inedito, Cose più grandi di te, li abbia rappresentati al meglio -a livello di brani- nel percorso del programma (“Speriamo che ‘Panico‘ faccia la stessa strada”, si augurano).

Le origini della band sono semplici, come raccontano loro:

“Io e Matteo siamo fratelli, Ludovico veniva a scuola con noi, poi si è unito Vittorio. A X Factor siamo capitati per caso, all’ultima ora. E’ stato divertente e lo farei altre mille volte. (…) Scriviamo cose che ci stanno molto a cuore, mettendoci un suono più aggressivo”

Il messaggio chiave che volevano arrivasse?

“Per noi era complicato. Siamo una band con tanti concerti e una piccola storia, avevamo paura di far fatica di raccontarlo. Ci siamo trovati molto a nostro agio, è uscito lo spirito indipendente, di chi fa quello che gli pare, in versione extralusso”

I prossimi progetti dei Le Endrigo e inediti in vista?

“Avevamo finito un disco poco prima di venire qua, con un piccolo tour. Avevamo parecchio roba accumulata, ci rimetteremo al lavoro nei prossimi giorni, da lunedì”

Infine, sul rapporto con il loro giudice, Emma, hanno speso parole bellissime:

“Lei fatto tantissimo nel programma ma il triplo fuori dallo show. Ha dedicato un sacco di ore che non era tenuta a dedicare a noi. C’è stata a qualsiasi ora, anche ad orari improbabili. Cene, prove extra, ci ha fatto vivere questa esperienza come delle persone con cui ha deciso di condividere questa parte di percorso. In pochissimo tempo ci ha insegnato tanto, tanto, con grande attenzione”

X Factor 2021 è lo show di Sky prodotto da Fremantle

X Factor 2021 è in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW

Da venerdì 26 novembre è in radio e su tutte le piattaforme digitali “PANICO”, il nuovo singolo di LE ENDRIGO, prodotto da Frenetik&Orang3 e contenuto nell’“X FACTOR MIXTAPE VOL. 2” (Sony Music Italy) disponibile su tutti i digital partner. All’interno dell’album troviamo anche “Cose più grandi di te”, con la produzione firmata sempre da Frenetik&Orang3 e presentata dalla band durante la prima puntata del Live di X Factor 2021.