Le Endrigo sono un gruppo musicale in gara a X Factor 2021 nel roster di Emma.

Il nome del gruppo è stato scelto volutamente citando Sergio Endrigo ma modificando il nome al femminile plurale come simbolo di ribellione contro il machismo, la mascolinità tossica e il sessismo. I componenti del gruppo sono Gabriele Tura, Matteo Tura, Ludovico Gandellini e Vittorio Massa hanno 29, 27, 27 e 28 anni.

Si sono presentati alle Audizioni con il brano “Cose più grandi di te” e hanno colpito i giudici presenti e soprattutto Emma. Lei è stata scelta come loro giudice e ai Bootcamp è stata nuovamente sorpresa dalla band con la cover del celebre brano di Donatella Rettore, Lamette. Superato anche questo step, sono stati poi scelti da Emma per i live Show grazie ad un altro loro inedito. Le Endrigo, infatti, hanno deciso di presentare “Stare soli“. Il loro stile e la loro identità ben definita ha convinto Emma a portarli avanti nel percorso.

Ecco le prime dichiarazioni de Le Endrigo nel Vlog di Sky:

“Siamo molto contenti, è stata molto dura, più di quanto ci aspettavamo. Ci siamo dati per spacciati molte volte ma grazie ad Emma non è successo. Siamo super contenti di averla come giudice, a pelle direi che ci intendiamo. Abbiamo un sacco di cose in comune, non vediamo l’ora di rimettersi in discussione. Ci siamo divertiti un sacco alle Audizioni e Bootcamp. Gli Home Visit sono stati devastanti, paura vera…. Si è creato anche un bellissimo rapporto con gli altri concorrenti e compagni di squadra. Siamo felici di essere con Gianmaria e Vale in questa avventura. Io ho fatto il momento Miss Italia quando ci ha scelto (ride, mettendo la mano davanti al viso e alla bocca, per rifare l’espressione dopo il verdetto positivo”). Siamo contenti di avervi potuto mostrare quello che siamo…”