Lana Del Rey ha rivelato la cover e la tracklist del suo nuovo disco, Chemtrails Over The Country Club. Si vede la cantante e un certo numero di altre donne riunite attorno a un tavolo, sorridenti. Sulla decisione di scegliere quello scatto come copertina dell’album, Lana ha spiegato:

Voglio anche dire questo con tutto quello che sta succedendo quest’anno! E no, questo non era previsto, questi sono i miei migliori amici, dal momento che me lo chiedi oggi. E dannazione! Come succede quando si tratta dei miei fantastici amici e di questa copertina, sì, ci sono persone di colore in questa foto di dischi e questo è tutto quello che dirò a riguardo”

Tra le persone presenti ci sono Valerie, il mio più caro amico Alex e la mia splendida amica Dakota Rain, nonché la mia adorata Tatiana. In base alle dichiarazioni della cantante, non è chiaro se ci sia qualcuno che abbia criticato la Del Rey o se l’affermazione sia del tutto preventiva.

Molti mesi fa, a maggio, Lana è stata al centro delle critiche per un post su Instagram che ha pubblicato in cui ha risposto affermando di aver “reso glamour l’abuso” con la sua musica. Nel suo post, ha nominato una serie di artiste del pop e dell’hip-hop – tra cui Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj e Beyoncé – sottolineando che “hanno avuto il numero uno con le canzoni sull’essere sexy, non indossare vestiti, scopare, tradire, ecc. ”.

E poi ha aggiunto:

“Con tutti gli argomenti che le donne possono finalmente esplorare, voglio solo dire negli ultimi dieci anni che penso sia patetico che la mia piccola esplorazione lirica che dettaglia i miei ruoli a volte sottomessi o passivi nelle mie relazioni abbia spesso fatto dire ho riportato le donne indietro di centinaia di anni”

La decisione di nominare le colleghe nella sua riflessione è stata utilizzata come un attacco e lei stessa è dovuta intervenire per spiegare di nutrire stima verso le cantanti nominate (addirittura qualcuno l’ha accusata di una mossa razzista):

“Non sono il nemico e non sono assolutamente razzista, quindi non distorcere le cose. Nessuno può raccontare la tua storia tranne tu, ed è quello che farò nei prossimi due libri. Quindi Dio vi benedica e, sì, vaffancul0 se non ti piace il post”



A seguire la tracklist di Chemtrails Over The Country Club:

1. ‘White Dress’

2. ‘Chemtrails Over The Country Club’

3. ‘Tulsa Jesus Freak’

4. ‘Let Me Love You Like A Woman’

5. ‘Wild At Heart’

6. ‘Dark But Just A Game’

7. ‘Not All Who Wander Are Lost’

8. ‘Yosemite’

9. ‘Breaking Up Slowly’

10. ‘Dance Till We Die’

11. ‘For Free’