Let Me Love You Like A Woman” è una traccia del settimo album in studio di Chemtrails Over the Country Club. ” è una traccia del settimo album in studio di Lana Del Rey La cantante ha menzionato per la prima volta il brano durante un’intervista dell’ottobre 2019 con Q Magazine in cui ha detto:

C’è un pezzo in particolare, “Let Me Love You Like A Woman”, provo qualcosa a riguardo. Sento che sarà davvero importante, ma non so ancora perché. È qui che entra in gioco la magia.