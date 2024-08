Arriva su Sky e in streaming su NOW e in chiaro su TV8, Gaga Chromatica Ball, il concerto di Lady Gaga a Los Angeles del 2022. Un evento che va al di là della musica, una incredibile performance cardine nella sua carriera da record: Gaga Chromatica Ball è uno show eccezionale in cui Lady Gaga performa e parla di sé tramite la sua musica, sul suo palco, come mai prima d’ora.

Si tratta del racconto e delle riprese del suo concerto al popolare Dodger Stadium di Los Angeles, davanti a oltre 52 mila spettatori, durante il suo Chromatica Ball Tour. Gaga Chromatica Ball – un evento diretto, prodotto e creato da Lady Gaga – sarà mercoledì 28 agosto su Sky Uno, la stessa sera su Sky Documentaries alle 22.40 e in streaming su NOW, sabato 31 agosto su TV8 alle 21.30.

Su un palco che cambierà veste continuamente, ospitando coreografie strabilianti e numeri dal sapore intimista al pianoforte, effetti speciali e momenti più confidenziali con il suo pubblico, Lady Gaga – vincitrice tra gli altri di un Oscar, due Golden Globe e 13 GRAMMY Awards, artista e performer unica nel suo genere con una carriera che fin qui ha accumulato numeri da record (87 milioni di copie vendute con i suoi album, 96 miliardi di stream e 516 milioni di copie con i suoi singoli: risultati incredibili che la rendono una delle musiciste più ascoltate e con più copie vendute di tutti i tempi) – proporrà una scaletta nella quale saranno immancabili e spettacolari le esibizioni dal vivo delle sue hit, tra le altre Stupid Love, Bad Romance, Just Dance, Poker Face, Shallow e Rain On Me.

La cantante, prossima ad apparire al fianco di Joaquin Phoenix in Joker 2, da qualche giorno è uscita con Die with a smile, brano cantato in coppia con Bruno Mars.