Lady Gaga sarà in concerto in Italia con due date, il 19 e 20 ottobre 2025, all’Unipol Forum ad Assago (Milano) in occasione del ‘The Mayhem Ball Tour’.

La serie di live sono stati annunciati poche settimane dopo la pubblicazione del suo disco di inediti, Mayhem.

Registrato agli studi Shangri-La vicino alla sua casa a Malibu, l’album include i singoli “Disease”, “Abracadabra” e “Die with a Smile”. Il progetto, che contiene 14 brani, vede la produzione esecutiva di Lady Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. I produttori dell’album includono Gaga, Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein.

Ascoltando MAYHEM, la sua tracklist rivela un viaggio profondamente coinvolgente, che riflette la meticolosa attenzione di Gaga per i dettagli, dal mix ibrido di strumentazione dal vivo ed elettronica, passando per la sua performance vocale dalle mille sfaccettature. Ogni canzone intreccia narrazioni complesse con melodie sorprendenti, a testimonianza della sua impavida sperimentazione e del profondo rispetto per il suo mestiere di artista.

Mayhem, il nuovo album di Lady Gaga

“Garden of Eden” cattura il fascino e il caos della vita notturna attraverso una fusione di pop anni 2000 e chitarre electro-grunge, mentre “Perfect Celebrity” critica la fama con umorismo pungente e con una sfida rock. Sottolineando la capacità di Gaga di mescolare vulnerabilità e coraggio, “Vanish Into You” è una dichiarazione d’amore teatrale, ispirata a Bowie, ambientata in un mondo apocalittico. “Killah” e ‘Zombieboy’ mostrano la propensione di Gaga per la mescolanza di generi, attraverso un groove funk con elementi industrial ed elettronici, mentre ‘LoveDrug’ cambia il mood, offrendo un inno dark-disco sull’intorpidimento del dolore emotivo. L’ultima parte dell’album approfondisce la parte più emozionale. “Shadow of a Man” esplora con influenze dance francesi l’emergere in un mondo dominato dagli uomini, mentre ‘The Beast’ incanala l’energia inquieta e al tempo stesso soul di Prince. La penultima ballata, “Blade of Grass”, è un’ode struggente all’amore duraturo in mezzo al caos, che pone le basi per la traccia finale dell’album: “Die With a Smile”, la collaborazione di Gaga con Bruno Mars.

Infusa di ottimismo soul, “Die With a Smile” celebra la gioia che si trova dopo aver superato le tempeste della vita. Con oltre 3,7 miliardi di streaming complessivi, è diventata la canzone numero 1 più longeva su Spotify Global e la più veloce nella storia a raggiungere 2 miliardi di streaming sulla piattaforma. “Die With a Smile“ è rimasta alla #1 della Billboard Hot 100 per cinque settimane, ha raggiunto la posizione numero 1 della Billboard Global 200 e ha fatto guadagnare a Gaga il suo 14° Grammy Award per “il miglior duetto pop”.

Gaga ha descritto il processo creativo del disco come un “riassemblare uno specchio in frantumi: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e integro a modo suo”.