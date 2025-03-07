Traduzione in italiano, testo e significato di “Perfect Celebrity” di Lady Gaga, una critica feroce alla cultura delle celebrità e all’ossessione dei media

“Perfect Celebrity” è una canzone autoriflessiva in cui Lady Gaga scarica la sua rabbia e frustrazione sia verso l’industria che verso se stessa. Descrive come ci si sente a vivere in diversi travestimenti contemporaneamente mentre esamina la lotta emotiva tra se stessa, Stefani, e il suo personaggio pubblico, Lady Gaga. La canzone trova un equilibrio tra rabbia e comicità, ridicolizzando il concetto stesso di fama e sollevando anche preoccupazioni sulle sue motivazioni.

In un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, ha dichiarato l’ispirazione dietro la canzone:

In studio, abbiamo tutti condiviso un po’ quell’amore per gli anni ’90. “Perfect Celebrity” è una specie di canzone electro grunge. Mi hanno ispirato anche i Cure e questa canzone “Never Enough” che ascoltavo nel mio appartamento, quindi ha avuto anche quella influenza.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “PERFECT CELEBRITY” DI LADY GAGA.

Il testo di Perfect Celebrity di Lady Gaga

Leggi il testo di Perfect Celebrity di Lady Gaga

Oh, ooh, ah

Uh I’m made of plastic like a human doll

You push and pull me, I don’t hurt at all

I talk in circles, ‘cause my brain, it aches

You say, “I love you”, I disintegrate I’ve become a notorious being

Find my clone, she’s asleep on the ceiling

Now, can’t get me down

You love to hate me

I’m the perfect celebrity So rip off my face in this photograph (Perfect celebrity)

You make me money, I’ll make you laugh (Perfect celebrity)

Show me your pretty, I’ll show you minе

You love to hate me

I’m thе perfect celebrity Uh I look so hungry, but I look so good

Tap on my vein, suck on my diamond blood

Choke on the fame and hope it gets you high

Sit in the front row, watch the princess die I’ve become a notorious being

Find my clone, she’s asleep on the ceiling

Now, can’t get me down

You love to hate me

I’m the perfect celebrity So rip off my face in this photograph (Perfect celebrity)

You make me money, I’ll make you laugh (Perfect celebrity)

Show me your pretty, I’ll show you mine

You love to hate me

I’m the perfect celebrity Na-na, na-na, na (Perfect celebrity)

Na-na, na-na, na (Perfect celebrity)

Ah-ah, na-na, na-na, na (Perfect celebrity)

Na-na, na-na, na Catch me as I rebound (Let all the stuff)

Save me, I’m underground (I can’t be found)

Hollywood’s a ghost town

You love to hate me

I’m the perfect celebrity So rip off my face in this photograph (Perfect celebrity)

You make me money, I’ll make you laugh (Perfect celebrity)

Show me your pretty, I’ll show you mine

You love to hate me, you love to hate me (Na-na, na-na, na, perfect celebrity)

You hate me (Na-na, na-na, na, perfect celebrity)

Show me your pretty, I’ll show you mine

You love to hate me

I’m the, ah, perfect celebrity

Ah-ah

(I’ve become a notorious being)

Perfect Celebrity di Lady Gaga, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano di Perfect Celebrity di Lady Gaga.

Oh, ooh, ah

Uh Sono fatta di plastica, come una bambola umana

Mi spingi e mi tiri, ma non mi fa affatto male

Parlo in cerchio, perché il mio cervello fa male

Tu dici: “Ti amo”, io mi disintegro Sono diventata un essere famigerato

Trova il mio clone, sta dormendo sul soffitto

Ora, non puoi buttarmi giù

Ami odiarmi

Sono la celebrità perfetta Quindi strappami la faccia in questa fotografia (Celebrità perfetta)

Tu mi fai guadagnare soldi, io ti faccio ridere (Celebrità perfetta)

Mostrami la tua bellezza, io ti mostrerò la mia

Ami odiarmi

Sono la celebrità perfetta Uh Sembro affamata, ma sembro così bella

Batti sulla mia vena, succhia il mio sangue di diamante

Soffoca con la fama e spera che ti faccia sballare

Siediti in prima fila, guarda la principessa morire Sono diventata un essere famigerato

Trova il mio clone, sta dormendo sul soffitto

Ora, non puoi buttarmi giù

Ami odiarmi

Sono la celebrità perfetta Quindi strappami la faccia in questa fotografia (Celebrità perfetta)

Tu mi fai guadagnare soldi, io ti faccio ridere (Celebrità perfetta)

Mostrami la tua bellezza, io ti mostrerò la mia

Ami odiarmi

Sono la celebrità perfetta Na-na, na-na, na (Celebrità perfetta)

Na-na, na-na, na (Celebrità perfetta)

Ah-ah, na-na, na-na, na (Celebrità perfetta)

Na-na, na-na, na Acchiappami mentre rimbalzo (Lascia tutta la roba)

Salvami, sono sottoterra (Non riesco a essere trovata)

Hollywood è una città fantasma

Ami odiarmi

Sono la celebrità perfetta Quindi strappami la faccia in questa fotografia (Celebrità perfetta)

Tu mi fai guadagnare soldi, io ti faccio ridere (Celebrità perfetta)

Mostrami la tua bellezza, io ti mostrerò la mia

Ami odiarmi, ami odiarmi (Na-na, na-na, na, celebrità perfetta)

Mi odi (Na-na, na-na, na, celebrità perfetta)

Mostrami la tua bellezza, io ti mostrerò la mia

Ami odiarmi

Sono la, ah, celebrità perfetta

Ah-ah

(Sono diventata un essere famigerato)

Il significato della canzone Perfect Celebrity di Lady Gaga

La canzone “Perfect Celebrity” di Lady Gaga è una critica feroce alla cultura delle celebrità e all’ossessione dei media per la fama e l’immagine pubblica. Il testo usa un tono ironico e oscuro per rappresentare una star costruita artificialmente, priva di autenticità e ridotta a un prodotto da consumare.

Fin dall’inizio, si descrive come una figura di plastica: “I’m made of plastic like a human doll” (Sono fatta di plastica, come una bambola umana). Questa metafora evidenzia la falsità dell’industria dello spettacolo, dove le star vengono modellate per adattarsi agli standard richiesti dal pubblico e dall’industria.

Essere famosi significa essere amati e odiati allo stesso tempo. Nel ritornello, canta:

“You love to hate me, I’m the perfect celebrity” (Ami odiarmi, sono la celebrità perfetta).

Qui mette in luce come il pubblico e i media alimentino sia l’adorazione che il linciaggio delle star, creando un ciclo tossico dove le persone vengono idolatrate e poi distrutte.

Usa immagini inquietanti per descrivere come le celebrità vengano consumate dal sistema:

“Tap on my vein, suck my diamond blood” (Picchietta sulla mia vena, succhia il mio sangue di diamante)

“Choke on the fame and hope it gets you high” (Soffoca con la fama e spera che ti faccia sballare).

Questi versi suggeriscono come la fama possa essere una droga, sia per chi la possiede che per chi la osserva, portando al deterioramento della persona dietro l’immagine.

Hollywood come una città fantasma. Nel ritornello, canta: “Hollywood is a ghost town” (Hollywood è una città fantasma).

Qui rappresenta il lato oscuro della fama: dietro il glamour e le luci, molte star si ritrovano sole, vuote e dimenticate una volta che il pubblico perde interesse.

“Perfect Celebrity” è una satira sul mondo dello spettacolo, dove la bellezza, il successo e l’attenzione del pubblico hanno un prezzo alto. Slayyyter si dipinge come una “bambola” perfetta per lo showbiz, ma dietro questa perfezione si nasconde un sistema tossico che consuma le persone e le lascia senza identità.