Vanish Into You, Lady Gaga: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di Vanish Into You di Lady Gaga: un amore perduto e il desiderio quasi soprannaturale di rimanere con l’altro
Vanish Into you è la quinta traccia dell’album “MAYHEM” di Lady Gaga, disponibile da venerdì 7 marzo 2025. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato.
CLICCA QUI PER ASCOLTARE “VANISH INTO YOU” DI LADY GAGA.
Il testo di Vanish Into You di Lady Gaga
Leggi il testo di Vanish Into You di Lady Gaga.
Saw your face and mine
In a picture by our bedside
It was cold in the summertime
High on a hill, you called
Two lovers regret their time
Once in a blue moon, I forget you
And once in your life, you’ll be mine
Do you see me? Do you see me now?
I’ve been waitin’ for you, cryin’ out
Do you see me? Do you see me now?
Saw your face and mine
In a picture by our bedside
It was cold in the summertime
We were happy just to be alive
Can I vanish into you?
Can I vanish into you? (Yah)
Into the night, we fly
Sirens blow by our heads (Yah)
Do you see me? Do you see me now?
I’ve been waitin’ for you, cryin’ out
Do you see me? Do you see me now?
Saw your face and mine
In a picture by our bedside
It was cold in the summertime
We were happy just to be alive
Can I vanish into you?
Can I vanish into you?
(Yah)
Saw your face and mine
In a picture by, by, by, by my bedside
It was cold in the summertime
We were happy just to be alive
Can I, I vanish into you?
Can I vanish into you? (Can I? Can I?)
Like a ghost, I, oh, oh-oh-oh-oh, vanish into you
Can I vanish into you?
When I die, can I vanish into you?
Vanish Into You di Lady Gaga, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di Vanish Into You di Lady Gaga.
Ho visto il tuo volto e il mio
In una foto sul nostro comodino
Faceva freddo d’estate
In cima a una collina, hai chiamato
Due amanti rimpiangono il loro tempo
Una volta ogni luna blu, ti dimentico
E una volta nella tua vita, sarai mia
Mi vedi? Mi vedi ora?
Ti ho aspettato, gridando
Mi vedi? Mi vedi ora?
Ho visto il tuo volto e il mio
In una foto sul nostro comodino
Faceva freddo d’estate
Eravamo felici solo di essere vivi
Posso svanire in te?
Posso svanire in te? (Yah)
Nella notte, voliamo
Le sirene passano sopra le nostre teste (Yah)
Mi vedi? Mi vedi ora?
Ti ho aspettato, gridando
Mi vedi? Mi vedi ora?
Ho visto il tuo volto e il mio
In una foto sul nostro comodino
Faceva freddo d’estate
Eravamo felici solo di essere vivi
Posso svanire in te?
Posso svanire in te?
(Yah)
Ho visto il tuo volto e il mio
In una foto sul, sul, sul, sul mio comodino
Faceva freddo d’estate
Eravamo felici solo di essere vivi
Posso, posso svanire in te?
Posso svanire in te? (Posso? Posso?)
Come un fantasma, oh, oh-oh-oh-oh, svanisco in te
Posso svanire in te?
Quando morirò, posso svanire in te?
Il significato della canzone Vanish Into You di Lady Gaga
La canzone “Vanish Into You” di Lady Gaga parla di amore, perdita e il desiderio struggente di fondersi con un’altra persona, persino oltre la morte. Ricorda un amore passato, evocato da una vecchia foto sul comodino: “Saw your face and mine / In a picture by our bedside” (Ho visto il tuo volto e il mio / In una foto sul nostro comodino).
Nonostante il ricordo felice, c’è una sensazione di malinconia e rimpianto, come se qualcosa fosse andato storto. Il verso “Two lovers regret their time” (Due amanti rimpiangono il loro tempo) suggerisce che questa relazione si sia conclusa, lasciando un senso di nostalgia e desiderio incolmabile.
Il protagonista si chiede se l’altro lo veda ancora, se senta la sua presenza: “Do you see me? Do you see me now?” (Mi vedi? Mi vedi ora?), come se cercasse disperatamente di essere riconosciuto o ricordato. Il tema della dissoluzione si intensifica con la richiesta ripetuta “Can I vanish into you?” (Posso svanire in te?), quasi come un fantasma che vuole fondersi con l’amato per non provare più dolore o separazione.
Alla fine, il desiderio di unirsi diventa eterno: “When I die, can I vanish into you?” (Quando morirò, posso svanire in te?), un’implorazione che sottolinea il bisogno di continuare a esistere accanto alla persona amata anche dopo la vita.
In sintesi, è una canzone intrisa di nostalgia e struggimento, che racconta un amore perduto e il desiderio quasi soprannaturale di rimanere con l’altro, superando anche la barriera della morte.