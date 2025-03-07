Traduzione in italiano, testo e significato di Vanish Into You di Lady Gaga: un amore perduto e il desiderio quasi soprannaturale di rimanere con l’altro

Vanish Into you è la quinta traccia dell’album “MAYHEM” di Lady Gaga, disponibile da venerdì 7 marzo 2025. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

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Il testo di Vanish Into You di Lady Gaga

Leggi il testo di Vanish Into You di Lady Gaga.

Saw your face and mine

In a picture by our bedside

It was cold in the summertime High on a hill, you called

Two lovers regret their time

Once in a blue moon, I forget you

And once in your life, you’ll be mine Do you see me? Do you see me now?

I’ve been waitin’ for you, cryin’ out

Do you see me? Do you see me now? Saw your face and mine

In a picture by our bedside

It was cold in the summertime

We were happy just to be alive

Can I vanish into you?

Can I vanish into you? (Yah) Into the night, we fly

Sirens blow by our heads (Yah) Do you see me? Do you see me now?

I’ve been waitin’ for you, cryin’ out

Do you see me? Do you see me now? Saw your face and mine

In a picture by our bedside

It was cold in the summertime

We were happy just to be alive

Can I vanish into you?

Can I vanish into you? (Yah) Saw your face and mine

In a picture by, by, by, by my bedside

It was cold in the summertime

We were happy just to be alive

Can I, I vanish into you?

Can I vanish into you? (Can I? Can I?)

Like a ghost, I, oh, oh-oh-oh-oh, vanish into you

Can I vanish into you? When I die, can I vanish into you?

Vanish Into You di Lady Gaga, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano di Vanish Into You di Lady Gaga.

Ho visto il tuo volto e il mio

In una foto sul nostro comodino

Faceva freddo d’estate In cima a una collina, hai chiamato

Due amanti rimpiangono il loro tempo

Una volta ogni luna blu, ti dimentico

E una volta nella tua vita, sarai mia Mi vedi? Mi vedi ora?

Ti ho aspettato, gridando

Mi vedi? Mi vedi ora? Ho visto il tuo volto e il mio

In una foto sul nostro comodino

Faceva freddo d’estate

Eravamo felici solo di essere vivi

Posso svanire in te?

Posso svanire in te? (Yah) Nella notte, voliamo

Le sirene passano sopra le nostre teste (Yah) Mi vedi? Mi vedi ora?

Ti ho aspettato, gridando

Mi vedi? Mi vedi ora? Ho visto il tuo volto e il mio

In una foto sul nostro comodino

Faceva freddo d’estate

Eravamo felici solo di essere vivi

Posso svanire in te?

Posso svanire in te? (Yah) Ho visto il tuo volto e il mio

In una foto sul, sul, sul, sul mio comodino

Faceva freddo d’estate

Eravamo felici solo di essere vivi

Posso, posso svanire in te?

Posso svanire in te? (Posso? Posso?)

Come un fantasma, oh, oh-oh-oh-oh, svanisco in te

Posso svanire in te? Quando morirò, posso svanire in te?

Il significato della canzone Vanish Into You di Lady Gaga

La canzone “Vanish Into You” di Lady Gaga parla di amore, perdita e il desiderio struggente di fondersi con un’altra persona, persino oltre la morte. Ricorda un amore passato, evocato da una vecchia foto sul comodino: “Saw your face and mine / In a picture by our bedside” (Ho visto il tuo volto e il mio / In una foto sul nostro comodino).

Nonostante il ricordo felice, c’è una sensazione di malinconia e rimpianto, come se qualcosa fosse andato storto. Il verso “Two lovers regret their time” (Due amanti rimpiangono il loro tempo) suggerisce che questa relazione si sia conclusa, lasciando un senso di nostalgia e desiderio incolmabile.

Il protagonista si chiede se l’altro lo veda ancora, se senta la sua presenza: “Do you see me? Do you see me now?” (Mi vedi? Mi vedi ora?), come se cercasse disperatamente di essere riconosciuto o ricordato. Il tema della dissoluzione si intensifica con la richiesta ripetuta “Can I vanish into you?” (Posso svanire in te?), quasi come un fantasma che vuole fondersi con l’amato per non provare più dolore o separazione.

Alla fine, il desiderio di unirsi diventa eterno: “When I die, can I vanish into you?” (Quando morirò, posso svanire in te?), un’implorazione che sottolinea il bisogno di continuare a esistere accanto alla persona amata anche dopo la vita.

In sintesi, è una canzone intrisa di nostalgia e struggimento, che racconta un amore perduto e il desiderio quasi soprannaturale di rimanere con l’altro, superando anche la barriera della morte.