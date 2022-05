La mania dell’Eurovision Song Contest 2022 è partita: Amazon lancia lo store ufficiale

Ci siamo quasi! La settimana dell’Eurovision Song Contest sta per iniziare e la frenesia è palpabile, quest’anno più che mai visto che, dopo il trionfo dei Maneskin lo scorso anno, è l’Italia ad organizzare la manifestazione più seguita d’Europa. Torino sarà la città che ospiterà la kermesse canora dal 10 al 14 maggio con le due semifinali e la finale che terrà incollati davanti alla TV milioni di persone in tutta Europa e non solo. A condurla ci saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, mentre a rappresentare l’Italia saranno Mahmood e Blanco con “Brividi”, brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

La mania dell’Eurovision, come dicevamo in apertura, è ufficialmente partita e anche Amazon ha deciso di lanciare una sezione del proprio store dedicata all’Eurovision Song Contest, raggruppando in una pratica sezione tutti i dischi e i brani degli artisti che si sfideranno in questa edizione 2022, a cominciare proprio da Mahmood e Blanco, passando per Achille Lauro che sarà in gara rappresentando San Marino e Emma Muscat in gara per Malta.

Lo store ufficiale non si concentra soltanto sull’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, ma omaggia anche tutti i cantanti italiani che hanno rappresentato il nostro Paese negli ultimi anni, da Marco Mengoni a Raphael Gualazzi, da Diodato ad Emma Marrone.

La compilation ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2022

Non solo. I veri fan dell’Eurovision non possono farsi scappare la compilation ufficiale coi 40 brani in gara nell’edizione Torino 2022, un doppio disco che includi tutti i brani candidati per la vittoria:

Disco 1:

Sekret (Eurovision 2022 – Albania) Snap (Eurovision 2022 – Armenia) Halo (Eurovision 2022 – Austria) – LUM!X Not The Same (Eurovision 2022 – Australia) – Riley, Sheldon Fade To Black (Eurovision 2022 – Azerbaijan) Miss You (Eurovision 2022 – Belgium) Intention (Eurovision 2022 – Bulgaria) Boys Do Cry (Eurovision 2022 – Switzerland) Ela (Eurovision 2022 – Cyprus) Lights Off (Eurovision 2022 – Czech Republic) Rockstars (Eurovision 2022 – Germany) – Harris, Malik The Show (Eurovision 2022 – Denmark) Hope (Eurovision 2022 – Estonia) SloMo (Eurovision 2022 – Spain) Jezebel (Eurovision 2022 – Finland) – The Rasmus Fulenn (Eurovision 2022 – France) SPACE MAN (Eurovision 2022 – United Kingdom) – Ryder, Sam Lock Me In (Eurovision 2022 – Georgia) Die Together (Eurovision 2022 – Greece) – Tenfjord, Amanda Guilty Pleasure (Eurovision 2022 – Croatia)

Disco 2: