Eurovision 2022, tutto è pronto per il ritorno dello show evento nel nostro Paese, precisamente a Torino, dopo la vittoria dei Maneskin nel 2021 con Zitti e Buoni. Quest’anno si esibiranno Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”, canzone vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. E, proprio la Rai, in queste ore, ha svelato -con un comunicato stampa- tutti i dettagli relativi ai biglietti per chi vuole assistere, dal vivo, a questo show.

Ci saranno le tipologie di spettacolo. I “Live Show”, in diretta TV dalle ore 21, in programma martedì 10 maggio (prima semifinale); giovedì 12 maggio (seconda semifinale) e sabato 14 maggio (gran finale). I “Jury Show” (Spettacolo della Giuria), programmati per lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 maggio – una prova generale completa, che si terrà la sera prima di ogni “Live show”, in cui le giurie voteranno gli artisti. I “Family Show” – le ultime prove generali che si svolgeranno nelle giornate di martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio, per permettere così alle famiglie con bambini di assistere ad uno spettacolo completo dell’Eurovision.

Quanto costa biglietto Eurovision 2022?

I prezzi dei biglietti per l’Eurovision 2022 variano in base alla serate -semifinale o finale- e potete avere tutte le informazioni cliccando qui. Per la finale si parte dai 100 euro fino a 350 euro massimo, in base alla posizione e alla visibilità. I biglietti sono nominativi.

Le disponibilità di biglietti per le Semifinali e la Finale sono limitati. I tagliandi saranno tutti nominativi (concesso un solo successivo cambio di nome) e il prezzo degli stessi varierà in base alla serata, al posto e alla visibilità del palco. L’ingresso alle serate sarà consetito da 2 ore fino a mezz’ora prima dello spettacolo e avverrà secondo le normative anti-covid vigenti alla data dell’evento. Per un limitato numero di posti, l’ingresso allo show sarà gratuito per le persone con disabilità motoria, e con uso di carrozzina, e per l’accompagnatore maggiorenne. Basterà inviare una richiesta a [email protected] indicando i dati anagrafici della persona portatrice di disabilità; lo spettacolo al quale si desidera partecipare; un recapito telefonico/mail; il certificato di invalidità o un documento equivalente (oscurando le parti sensibili e lasciando in evidenza la percentuale)

Quando saranno in vendita i biglietti Eurovision 2022?

Dalle ore 10 di giovedì 7 aprile, i biglietti per gli show dell’evento, che si svolgerà dal 9 al 14 maggio al Pala Olimpico di Torino, saranno in prevendita sul sito di Ticketone: una volta registrato, il singolo utente potrà acquistarne non più di quattro per ciascuno spettacolo. Sempre dal 7 aprile, si potranno avere tutte le informazioni chiamando lo 02.82900700 (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 19) e presso l’info point del Pala Olimpico (aperto tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 10 alle ore 18). Cliccate qui per l’acquisto.

Quando sarà Eurovision 2022?

L’Eurovision Song Contest 2022 si terrà il 10, 12 e 14 maggio a Torino. La finale è prevista per sabato 14 maggio, serata in cui si esibiranno live tutti i Paesi in gara (Mahmood e Blanco inclusi)