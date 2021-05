La notizia della morte di Franco Battiato, arrivata oggi martedì 18 maggio 2021, ha provocato reazioni e commenti di dolore da parte dei fan del cantautore, amici e colleghi cantanti. Nel corso della sua carriera, dagli anni Settanta fino ad oggi, è diventato uno dei nomi chiave della musica italiana, della sperimentazione e dell’arte in tutte le sue innumerevoli sfumature. Franco Battiato era e rimarrà uno degli artisti che hanno fatto la storia. E, tra i suoi pezzi più noti e amati, sicuramente non possiamo non citare e ricordare “La cura”, evergreen diventato un vero e proprio classico.

La cura è stata pubblicata nel 1997 ed era tratta dall’album “L’imboscata”. Il successo è immediato e perdura nel tempo e negli anni a seguire. Basti pensare che, solo nella versione digitale, ha superato le 60.000 copie vendute. Il riscontro è tale da celebrarla e consacrarla come canzone dell’anno, ottenendo il Premio italiano della musica.

Da molti considerata come una canzone d’amore nel senso più immediato, in realtà “La cura” non ha questo significato principale. Non è una “semplice” dedica all’amata/o bensì è stata oggetto e soggetto di diversi interpretazioni, con la lettura del testo. Per alcuni è una sorta di dialogo tra l’anima e l’essere umano, il corpo, in una sorta di onirico dialogo dell’esistenza.

Altre interpretazioni indicano il pezzo come un brano dedicato da Battiato alla madre mentre, per altri ancora, è una sorta di preghiera al contrario, di Dio nei confronti dell’uomo. Quel che resta agli occhi di tutti, è l’efficacia delle parole scelte, insieme alla melodia e al sound, che ne permette le diverse visioni. Lo stesso cantautore non ha mai dato una univoca lettura di questa canzone, rendendola così amata da tutti che ne possono leggere e vedere le diverse interpretazioni. Ma resta, al centro di tutto, questa delicata cura, amore, carezza, verso due anime.

A seguire audio e testo de La cura di Franco Battiato.

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie

Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo

Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore

Dalle ossessioni delle tue manie

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare E guarirai da tutte le malattie

Perché sei un essere speciale

Ed io, avrò cura di te Vagavo per i campi del Tennessee

Come vi ero arrivato, chissà

Non hai fiori bianchi per me?

Più veloci di aquile i miei sogni

Attraversano il mare