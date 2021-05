Franco Battiato è morto. La notizia è arrivata questa mattina, 18 maggio 2021, provocando reazioni sofferte da parte di amici, colleghi e di amanti della musica. Lui, il Maestro, ha segnato decenni di carriera con brani che sono entrati di diritto tra i classici della storia della musica italiana. Immancabili i ricordi e gli addii da parte di amici, colleghi e cantanti che hanno potuto conoscere, collaborare con lui o che, semplicemente, hanno iniziato la loro carriera di cantante amandolo, come altre milioni di persone.

Vi riportiamo, a seguire, alcuni dei ricordi e saluti di altri artisti, via social. Partiamo da Raffaella Carrà, via Twitter.

Sto provando un grande dolore e ti accompagno con le mie preghiere. #francobattiato

Marco Mengoni…

Che grande tristezza. Sono senza parole. #Battiato

Via Instagram, Francesca Michielin ha condiviso un pensiero sulla scomparsa del Maestro, raccontando l'importante che ha avuto per lei:

Maestro,

per tutti noi sei stato il grande musicista che ha rivoluzionato il modo di scrivere, la canzone, l’essere artista, ma per me sei stato una lanterna accesa nel buio.

Ho iniziato appena sedicenne e tu sei stato uno dei primi a credere in me, andando oltre i pregiudizi che in quel momento sentivo addosso.

Mi hai insegnato ad interpretare i pezzi, rimanendo dentro e fuori dalla musica, vivendola senza subirla. Con te ho anche vissuto la mia prima esperienza in teatro e te ne sarò sempre grata. Con la tua scomparsa mi lasci una grande amarezza dentro al cuore, ma da oggi canterò con una motivazione ancora più importante, vivendo la musica come mi hai insegnato: sempre in ascolto, senza mai mettere etichette e costruendo ponti tra le persone. Grazie di cuore.

Vasco Rossi ne ha omaggiato la memoria:

Le sento più vicine le sacre sinfonie del tempo

Con una idea: che siamo esseri immortali

Caduti nelle tenebre, destinati a errare

Nei secoli dei secoli, fino a completa guarigione” ..

Addio al Maestro Franco Battiato.. Wiva Franco Battiato🖤

Emma Marrone via Instagram:

Ciao Francuzzo mio.

Oggi il mio cuore piange per te.

Tu sai.

E io so.

🖤

Laura Pausini cita "la cura" nel ricordo condiviso in onore al Maestro:

Per avere cura di qualcuno bisogna andarlo a cercare. In un momento storico come questo dove la mediocrità la fa da padrona, #FrancoBattiato ci lascia la sua musica, i suoi film, i suoi quadri e opere d’arte per non abbandonarci all’approssimazione.

A chi non lo ha già fatto:

Adesso tocca a noi andarlo a cercare, per avere cura di noi…

Buon Viaggio Maestro

Cristiano Malgioglio

Oggi ci lascia il piu” geniale cantautore italiano #francobattiato. Grande dolore , grande tristezza ma soprattutto una grande perdita. Artista speciale, originale e incantevole come pochi. La sua arte ci resterà nel cuore ❤ e rimarrà dentro di noi eterna.

Marco Carta