Continuano le polemiche (e l’attenzione, di conseguenza) legate al nuovo album di Kanye West, Donda, rilasciato domenica scorsa. Il rapper aveva rimandato per ben tre volte la pubblicazione del disco (dopo tre live listening party per i fan) e ha poi accusato la sua casa discografica di aver condiviso l’album senza il suo consenso. Inoltre, per non farsi mancare altre critiche, ha invitato sul palco dell’ultimo concerto DaBaby e Marilyn Manson, finiti tra le bufere entrambi negli ultimi mesi. Ed ecco, a pochi giorni di distanza da “Donda”, un altro rumor che accompagna il rapper. Nella canzone “Hurricane” ha ammesso di aver tradito Kim Kardashian?

“Here I go actin’ too rich / Here I go with a new chick / And I know what the truth is / Still playin’ after two kids / It’s a lot to digest when your life always movin’.”