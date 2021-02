Sembra scontato e inevitabile il divorzio tra Kanye West e Kim Kardashian. La notizia è emersa a gennaio 2021, nonostante la richiesta -ai tempi- non fosse stata ancora ufficializzata. A quanto pare, invece, ora sembra che la coppia sia ‘condannata’ alla separazione.

Una fonte ha raccontato a People:

“Kanye non sta bene. È ansioso e molto triste. Sa che il matrimonio è finito e non c’è niente che possa essere fatto in questo momento. Sa anche cosa sta perdendo in Kim”

Il legame tra i due resta importante ma non avrebbe più le basi per un futuro insieme;

“Kim lo ha difeso privatamente con la sua famiglia. È stata accanto a lui in un momento in cui poche mogli lo avrebbero fatto. C’è pochissima speranza di riconciliazione tra i due. Dovrebbe accadere un miracolo. Ma Kanye crede nei miracoli“

Il riferimento è alla fallimentare campagna presidenziale di West, con la quale ha ottenuto poche migliaia di voti.

Kanye e Kim hanno avuto 4 figli: North, 7, Saint, 5, Chicago, 3, e Psalm, 1.

“Kim ha chiarito che Kanye può parlare con i suoi figli ogni volta che vuole. Non ha mai minacciato di tenerlo lontano dai bambini. Richiede solo che non li danneggi. Kanye può usare FaceTime con i bambini ogni volta che vuole. Non è stato eccezionale rispetto a questa ipotesi, ma tutti lo incoraggiano a farlo. Kim non vuole ferirlo. Sa solo che non può più essere sposata con lui. Lui è del tutto consapevole che è stata una brava moglie. La ama ancora molto. Ma capisce“

A livello musicale, Kanye West ha pubblicato, nel giorno di Natale 2020, il nuovo Ep, Emmanuel.

Scritto ed prodotto dallo stesso West, è composto da 5 tracce di “musica antica e di ispirazione latina”. Eseguita dal Sunday Service Choir di West, Emmanuel ha un’atmosfera corale ed è descritta come una “celebrazione della nascita di Gesù Cristo“.

Non era il primo lavoro religioso per l’artista che, a ottobre 2019, aveva rilasciato Jesus Is Born. Ai tempi aveva debuttato al numero 2 della classifica Top Gospel Albums di Billboard.