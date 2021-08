Kanye West e “l’arte” di far parlare di sé. Il rapper, nell’ultimo “DONDA Listening party” al Soldier Field di Chicago, ha attirato nuove polemiche per aver invitato, sul palco, insieme a lui, due personaggi al centro di critiche e accuse, negli ultimi mesi: DaBaby e Marilyn Manson.

Giovedì sera, il rapper ha fatto salire sul palco Marilyn Manson, che è stata accusata di violenza sessuale da più donne, insieme al collega rapper DaBaby, anch’esso coinvolto in polemiche. Il trio era in piedi su una finta casa sotto una grande croce.

La nuova canzone di West “Hurricane” – quella in cui è presente DaBaby – è stata suonata così come un’altra traccia intitolata “Jail”.

Dopo l’esibizione, un rappresentante di Kanye West ha confermato a Billboard che la voce di Manson sarà presente nel prossimo album, Donda. E soprattutto proprio la scelta di includere Manson ha suscitato scalpore e polemiche sul web poiché il rocker è stato accusato di stupro e aggressione sessuale, fisica ed emotiva da più donne in varie cause legali.

La prima ad accusare il cantante fu Evan Rachel Wood. Parole che portarono ad aprire un’indagine sul rocker.

Il nome del mio aggressore è Brian Warner, conosciuto nel mondo anche come Marilyn Manson. Ha iniziato a prendersi cura di me quando ero adolescente e mi ha abusato in modo orribile per anni. Sono stata sottoposta al lavaggio del cervello e manipolata fino alla sottomissione. Ho smesso di vivere nella paura di ritorsioni, calunnie o ricatti. Sono qui per smascherare quest’uomo pericoloso e chiamare a raccolta le molte industrie che glielo hanno permesso, prima che rovini altre vite. Sono con le tante vittime che non staranno più zitte