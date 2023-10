Dopo i rumors dei giorni scorsi e le indiscrezioni che vi avevamo riportato, ecco arrivare l’ufficialità: Kanye West sarà in concerto alla Rcf Arena a Reggio Emilia – Campovolo – il prossimo 20 ottobre 2023. Sciolta anche la data che vedeva l’organizzazione indecisa tra il 20 e il 30 ottobre, per questioni logistiche.

Inizialmente si vociferava l’evento fissato per il 13 ottobre ma la richiesta last minute rendeva impossibile la creazione del live show, la vendita dei biglietti e la sicurezza pronta per l’evento. Da qui le altre proposte che hanno riacceso la speranza dei fan. E sono tantissimi. Ci si aspetta la presenza di circa 80/100. 000 persone a Reggio Emilia, pronte ad assistere -dal vivo- alla performance live di Ye (o Kanye West, come ricordato da tutti).

Per il rapper un ritorno sul palco dopo l’ospitata a sorpresa nel concerto di Travis Scott al Circo Massimo, lo scorso agosto. In questa circostanza, però, sarà uno show con lui assoluto protagonista. C’è anche una forte curiosità legata al concerto, con la possibilità di ascoltare materiale inedito di Kanye West. Molti pensano che possa essere l’occasione perfetta per sentire non solo i suoi successi più noti ma anche pezzi registrati nei mesi scorsi e pronti ad essere rilasciati.

Kanye West, biglietti Campovolo, Rcf Arena a Reggio Emilia

Non è possibile avere, al momento ulteriori informazioni legate all’acquisto dei biglietti per il concerto del 20 ottobre 2023 a Reggio Emilia. Kanye West ha disattivato da tempo il suo account Instagram e su Ticketone non sono ancora state ufficializzate le date con la possibilità di acquistare posti a Campovolo. Come suggerimento possiamo darvi quello di cliccare sull’alert, cliccando qui. Non appena saranno disponibili i biglietti sarete avvertiti da una mail della possibilità d’acquisto.

L’organizzazione per il palco e per lo staff e l’alloggio per il rapper e tutta la sua crew è già stata avviata e programmata nei minimi dettagli. Il concerto live del rapper è ormai solo questione di giorni (e di ore per l’acquisto dei biglietti).