Kanye West pronto ad esibirsi a Campovolo? In queste ultime ore sono sempre più insistenti i rumors che indicano un imminente concerto del rapper alla RFC Arena di Reggio Emilia. Ma quanto di tutto questo è vero e concreto? Proviamo a fare qualche riflessione.

Il cantante si trova ancora in Italia, nei giorni scorsi è stato visto allo Stadio a vedere la partita Genoa – Milan, sempre insieme alla sua compagna Bianca Censori. Nelle scorse settimane, i due erano stati al centro di un chiacchierato e presunto scandalo a Venezia, di cui vi avevamo parlato.

Kanye West -aka Ye- e Bianca erano su un taxi acqueo a Venezia quando sono sono diventato protagonisti di alcune immagini abbastanza ambigue. Si poteva vedere il cantante seduto con Bianca apparentemente inginocchiata davanti al compagno. Poi, poco dopo, si notano i pantaloni dell’uomo abbassati che mostrano anche parte del suo lato B, a favore dei paparazzi. In pochissimo tempo, in molti hanno gridato all’atto osceno in luogo pubblico, parlando di situazione indecorosa, alla luce del sole e in mezzo ad altre persone (incluso l’autista).

Il clamore è stato talmente forte da far partire un comunicato stampa della compagnia Venezia Turismo Motoscafi che ha specificato di essere stata totalmente all’oscuro dell’accaduto finché le immagini non sono emerse sui media. Un portavoce della compagnia di taxi ha poi rilasciato una dichiarazione, dicendo che Ye e Bianca non erano più i benvenuti sulle loro imbarcazioni.

Kanye West – Ye- a Campovolo il 20 o 30 ottobre 2023?

Ma torniamo ad oggi. Kanye West, secondo quanto emerso, sarebbe rimasto colpito dalla struttura della RFC Arena di Reggio Emilia e sarebbe iniziata una trattativa per mettere in piedi un concerto. Secondo altri rumors, però, il cantante vorrebbe presentare, in anteprima, il suo nuovo disco registrato anche in Italia, con uno show evento, proprio a Reggio Emilia. Le opzioni in piedi sono queste e, come riportato anche dal Resto del Carlino, sarebbero già partiti i primi lavori per montare il palco pensato per il live.

Resta il problema legato alla data. Si pensava al 13 ottobre ma i tempi sono troppo stretti per organizzare il tutto, sia a livello logistico, sia di sicurezza. A quel punto le date pensate sono diventate quelle del 20 o del 30 ottobre. Ma il 20 ottobre è il giorno prima dell’atteso match Sassuolo/Lazio e i tempi sarebbero davvero molto risicati per smontare il tutto e permettere lo svolgimento della partita. Più fattibile, invece, la data del 30 ottobre anche se nascono diverse incognite (dal pubblico al tempo).

Per ora nulla è stato confermato o smentito e sembra che l’intenzione sia principalmente uno: trovare la quadra per permettere che il live show possa esserci.