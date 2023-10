Non c’è pace per l’atteso concerto di Kanye West a Campovolo, Reggio Emilia, presso la Rcf Arena. Inizialmente immaginato per il 13 ottobre, è stato comprensibilmente rinviato per i pochi giorni di preavviso e organizzazioni dell’evento. Le date ideali sembravano essere quelle del 20 e del 30 ottobre prossimo. Nei giorni a seguire il 20 ottobre è apparso il giorno ideale per il live del rapper ma sono iniziato a sorgere sempre più dubbi quando dei biglietti non ce n’era l’ombra. Cosa è successo? Il concerto sarebbe stato, a questo punto, fissato per il 27 ottobre.

Tutto è ancora al condizionale perché, al momento, è arrivato solo l’Ok da parte dell’organizzazione. Il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, riunitosi in Prefettura a Reggio Emilia, ha dato il via libera all’evento per la prossima settimana. In questo modo c’è tutto il tempo necessario per dare vita a tutto e promuoverlo nel migliore dei modi, dalla vendita dei biglietti alla sicurezza, visto l’ondata di persone attese (si parla di un numero che oscilla tra gli 80 e i 100.000 fan).

Il rapper è atteso per il 27 ottobre 2023 ma l‘ultima parola, in questo caso, spetta proprio a Kanye West. Dopo tutti questi rinvii e queste difficoltà tecniche e organizzative, si attende la conferma del suo entourage. Ma c’è anche chi teme che questo continua incertezza possa aver spazientito l’artista, non più interessato al ritorno live a Campovolo.

Mancano dieci giorni esatti a quello che potrebbe essere uno degli eventi live più attesi, dopo il concerto last minute di Travis Scott, lo scorso agosto, al Circo Massimo a Roma. I fan incrociano le dita di poter vedere il loro beniamino sul palco, impegnato con alcuni classici del suo repertorio e con brani inediti ai quale avrebbe lavorato nei mesi scorsi.

La conferma arriverà nelle prossime ore? Dopo il “Sì”, in caso, finalmente vedrebbero la luce anche i tanti attesi biglietti…