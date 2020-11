Ai Grammy Awards 2021, Justin Bieber ha ottenuto quattro nomination: Best Pop Solo Performance (per “Yummy”), Best Pop Duo/Group Performance (“Intentions,” featuring Quavo), Best Pop Vocal Album e Best Country Duo/Group Performance (per la sua collaborazione con Dan + Shay in “10,000 Hours”). Un ottimo risultato, soprattutto se paragonato alle zero candidature ottenute da The Weeknd, Alicia Keys o Selena Gomez (tra i vari esempi).

Eppure, nonostante questo, il cantante canadese ha voluto chiarire il suo punto di vista su Instagram, sottolineando un dettaglio per lui molto importante e destinato ai Grammy Awards:

“Sono lusingato di essere riconosciuto e apprezzato per la mia abilità artistica. Sono molto meticoloso e preciso nelle attenzioni riguardo alla mia musica. Detto questo, ho deciso di fare un album R&B. “Changes” era ed è un album R&B. Non viene riconosciuto come un album R&B, il che è molto strano per me. Sono cresciuto ammirando la musica R&B e desideravo realizzare un progetto che incarnasse quel sound. Per questo non essere inserito in quella categoria sembra strano, considerando gli accordi, le melodie e lo stile vocale, fino alla batteria hip-hop che è stata scelta, è innegabilmente, inconfondibilmente un album R&B!”

Poi, cercando di evitare qualsiasi polemica ha chiosato, chiarendo così:

“Per essere chiari. Amo assolutamente la musica pop, semplicemente non era quello che avevo deciso di fare questa volta. La mia gratitudine per essermi sentito rispettato per il mio lavoro rimane e sono onorato di essere stato nominato, in entrambi i casi- Per favore, non confondere questa riflessione come fossi un ingrato, questi sono solo i miei pensieri, prendere o lasciare . Grazie alle persone che hanno combattuto per me anche per avere delle nomination”

Un corto circuito innocente che spesso avviene per quanto riguarda nomination e categorie. Un artista che è popolare, come può essere Post Malone o Macklemore, può essere rifiutato da una selezione di genere come il rap, perché i membri di quel comitato li considerano artisti pop. E viceversa. Proprio per questo motivo, per molti The Weeknd è stato escluso dalle categorie quest’anno, poiché il comitato Pop potrebbe averlo considerato R&B e viceversa. In queste condizioni, è difficile immaginare che il comitato per l’R&B consideri la versione’ leggera’ di Bieber della musica R&B adatta alla categoria pop.