Ottima notizia per i fan di Justin Bieber in attesa di vedere il loro idolo esibirsi a Lucca, il 31 luglio 2022. Il cantante canadese, recentemente vittima di alcuni problemi di salute, ha annunciato la ripartenza del suo “Justice World Tour” proprio in Italia, con la prima nuova data durante il Lucca Summer Festival. Il concerto, quindi, non è stato annullato o rimandato ma confermato, ufficialmente, dallo stesso artista.

Nelle scorse settimane, Justin Bieber aveva dovuto fermarsi e annullare diverse date in programma poiché era stato colpito da una paralisi facciale causata dalla sindrome di Ramsay Hunt che causa difficoltà di udito e paralisi. Se le date americane sono state rinviate (ancora a data da destinarsi), tutto è confermato per il tour europeo che si concluderà in Polonia il 23 marzo 2023.

A giugno, in un video, Justin Bieber aveva rivelato le sue difficili condizioni di salute:

“Ciao a tutti, ragazzi, sono Justin, volevo aggiornarvi su quello che sta succedendo. Ovviamente come probabilmente puoi vedere con la mia faccia, ho questa sindrome chiamata sindrome di Ramsay Hunt ed è dovuta a questo virus che attacca i nervi del mio orecchio e i miei nervi facciali e ha causato la paralisi del mio viso. Non posso credere che sto dicendo questo. Ho fatto di tutto per stare meglio, ma la mia malattia sta peggiorando. Il mio cuore si spezza perché dovrò rimandare questi prossimi spettacoli (ordini dei medici). A tutta la mia gente, al mio pubblico… vi amo così tanto, mi riposerò e starò meglio”.

Poi, indicando il lato sinistro del suo visto, ha aggiunto:

“C’è una paralisi completa su questo lato della mia faccia. Quindi, per coloro che sono frustrati dalle mie cancellazioni dei prossimi spettacoli, fisicamente, ovviamente, non sono in grado di farli. Questo è piuttosto grave come potete vedere. Vorrei che non fosse così, ma ovviamente il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare e spero che voi ragazzi possiate capire. Utilizzerò questo tempo per riposarmi e rilassarmi e tornare al 100 percento in modo da poter fare ciò per cui sono nato”

E il giorno del ritorno è arrivato: il 31 luglio 2022 al Lucca Summer Festival.