Riprende da Lucca, il Justice World Tour di Justin Bieber. Dopo uno stop legato ad un problema di salute, il cantante canadese ha annunciato la ripartenza dei concerto proprio con la data del Lucca Summer Festival. E così, domenica 31 luglio 2022, i fan potranno vedere il loro idolo esibirsi dal vivo dopo settimane di riposo e recupero. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti venduti e sulla scaletta del concerto che si terrà alle Mure di Lucca, in viale Carducci.

Justin Bieber, Lucca, 31 luglio 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto a Lucca. Si parte dal posto in piedi a 74,75 euro fino al settore Pit Area – Posto in piedi a 89.70. Esauriti, invece, i posti per la tribuna laterale numerata. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto.

Justin Bieber, Lucca, 31 luglio 2022, orari, apertura porte

Ecco gli orari utili per il concerto:

14:00 Apertura porte

19:30 Mara Sattei in concerto, opening act

20:20 Rkomi in concerto, opening act

21:30 Justin Bieber, concerto

Justin Bieber, Lucca, 31 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta dei concerti del Justice World Tour, prima che il cantante fosse costretto allo stop. Oltre ai pezzi più recenti, non mancano i brani più noti del suo repertorio. Il live inizierà alle 21.30.

Somebody

Hold On

Deserve You

Holy

Where Are U Now

What Do You Mean?

Yummy

Hold Tight

Love Yourself

Off My Face

Confident

All That Matters

Honest

Sorry

Love You Different

As I Am

Ghost

Lonely

2 Much

Intentions

Attention

Boyfriend

Baby

Peaches

Anyone

Justin Bieber, malattia e la paralisi del viso per la sindrome di Ramsay Hunt

A giugno 2022, Justin Bieber aveva condiviso un messaggio rivelando ai fan di essere costretto a fermare il suo tour mondiale per problemi di salute.

Ho la sindrome di Ramsay Hunt, patologia legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto. Per coloro che sono tristi per la cancellazione dei miei prossimi show posso dire che non sono ovviamente in grado di fare una performance. Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità, ma ci vorrà del tempo.

Dopo un mese circa, il cantante ha potuto recuperare grazie ad esercizi specifici e ad una cura ben mirata. E proprio la data di Lucca segna la ripartenza ufficiale