Justin Bieber ha siglato un accordo da record. Il cantante ha venduto i diritti della sua musica per un valore di 200 milioni di dollari, rendendo l’artista una delle superstar più giovani ad incassare tale cifra per tutti i brani della sua carriera. Bieber non possiede più i diritti delle 291 canzoni che ha pubblicato, ora passati a Hipgnosis Songs Capital, l’azienda di diritti musicali. La società è gestita dal magnate della musica Merck Mercuriadis che ha dichiarato:

“Questa acquisizione è tra le più grandi offerte mai fatte per un artista di età inferiore ai 70 anni- A soli 28 anni, è uno dei pochi artisti che definiscono l’era dello streaming e che ha rivitalizzato l’intera industria musicale”

La discografia di Justin Bieber è composta da sei album in studio, tre dischi di remix, tre compilation, 72 singoli (di cui 20 come artista protagonista) e 10 singoli promozionali. Bieber ha conquistato 8 hit alla numero uno nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti e otto album numero uno nelle classifiche Billboard 200 degli Stati Uniti. 4 anni fa, a giugno 2019, Justin Bieber ha venduto circa 150 milioni di dischi in tutto il mondo, rendendolo uno degli artisti musicali più venduti di tutti i tempi.

L’ultimo album rilasciato da Justin Bieber risale al 2021, Justice. L’album vede featuring di Khalid, Chance the Rapper, Kid Laroi, Dominic Fike, Daniel Caesar, Giveon, Beam, Burna Boy e Benny Blanco. La produzione vede le firme di Benny Blanco, Virtual Riot, Andrew Watt, Skrillex, Finneas, Jon Bellion e Monsters & Strangerz.

Al termine della promozione del disco – che ha visto anche riedizioni con aggiunte di brani- sono stati rilasciati 6 singoli, Il primo fu Holy (uscito a settembre 2020), poi “Lonely” (ottobre 2020), “Anyone” (Gennaio 2021), “Hold On” (marzo 2021), “Peaches” (marzo 2021) e “Ghost” (settembre 2021).

In Italia, l’album di Justin Bieber ha debuttato al quarto posto mentre, in America, ha conquistato il primo gradino della Billboard 200.