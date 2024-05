Ecco chi è Joost Klein, il cantante olandese in gara all’Eurovision 2024 in rappresentanza dei Paesi Bassi e squalificato prima della finale

Joost Klein era il cantante olandese scelto dai Paesi Bassi per rappresentarli in gara all’Eurovision Song Contest. Con il brano “Europapa” aveva convinto il pubblico che lo ha fatto volare alla finale della kermesse musicale in programma sabato 11 maggio. Ma dopo l’entusiasmo delle prime ore, a spezzare e rovinare il sogno dei Paesi Bassi è arrivato un comunicato stampa ufficiale che ha annunciato la squalifica del cantante (e del Paese in gara). Non saranno più 26 ma solo 25 i Paesi in gara stasera a Malmo, in Svezia. Queste le parole condivise:

“L’artista olandese Joost Klein non parteciperà alla Grand Final di questa edizione dell’Eurovision Song Contest. La polizia svedese ha aperto un’indagine a seguito della denuncia di una donna della produzione per un incidente occorso dopo la performance dell’artista nella Semifinale di giovedì sera. Non è il caso, dunque, che continui la gara mentre è in corso un procedimento giudiziario nei suoi confronti. Inoltre, vorremmo fosse chiaro che a differenza di quanto riportato su alcuni mezzi di comunicazione e delle speculazioni diffuse sui social media, che quanto avvenuto non ha coinvolto nessun altro artista e nessun’altra delegazione. Noi abbiamo una politica di tolleranza-zero verso i comportamenti inappropriati nel corso dei nostri eventi e siamo tenuti a garantire la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro per tutto lo staff durante l’ESC. Il comportamento tenuto da Joost Klein nei confronti di un membro del team è considerato contrario alle regole dell’ESC. La Grand Final del 68esimo Eurovision Song Contest si svolgerà con 25 canzoni in gara”.

Chi è Joost Klein

Joost Klein è nato il 19 novembre 1997, è un musicista, rapper ed ex Youtuber. Il suo genere musicale è principalmente l’hip-hop e, nonostante la sua giovane età, ha pubblicato già 8 album: due dischi hanno raggiunto la top ten della chart.

In gara all’Eurovision 2024, “Europapa” è diventata la sua prima canzone a raggiungere la vetta della Top 100 dei singoli olandesi.

Nel 2008, ha aperto un canale YouTube con il nome EenhoornJoost. Quando era appena dodicenne perse il padre a causa di un cancro. Un anno dopo, nel 2011, sua madre morì di arresto cardiaco. Dopo la morte dei suoi genitori, Klein fu curato dal fratello maggiore e dalla sorella.

Il brano “Bitches” è stato il suo primo video musicale a raggiungere un milione di visualizzazioni su YouTube. Dopo aver firmato un contratto con la TopNotch nel 2017, un anno dopo fondò la sua etichetta discografica, la Albino Records.

Il 5 aprile 2024 ha pubblicato il disco “Europapa: Greatest Hits” dove includeva i suoi successi più noti e il singolo scelto per l’Eurovision Song Contest 2024.