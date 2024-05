Joost Klein è un rapper olandese che rappresenterà i Paesi Bassi all’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest. Il cantante 26enne si esibirà con la canzone dal titolo Europapa. Joost Klein è stato selezionato internamente dall’emittente radiotelevisiva olandese AVROTROS: la canzone è stata presentata ufficialmente lo scorso 29 febbraio. Joost Klein si è fatto conoscere nel suo paese grazie ad un canale YouTube aperto nel 2008 sul quale pubblicava sketch e brevi documentari. Ha pubblicato il suo primo singolo nel 2016, dal titolo Bitches. Nel 2017, ha firmato il suo primo contratto discografico mentre nel 2019 ha fondato una propria etichetta. Nel corso della sua carriera, ha pubblicato 8 album in studio.

Il testo di Europapa

A seguire potete leggere il testo della canzone di Joost Klein, Europapa.

Europe, let’s come together

(Euro-pa-pa, Euro-pa-pa)

It’s now or never

I love you all (Euro-pa-pa, Euro-pa-pa). Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa. Bezoek m’n friends in France of neem de benen naar Wenen

Ik wil weg uit Netherlands, maar m’n paspoort is verdwenen

Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn

Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn

Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik m’n fantasie

Heb je een еuro’tje, please? Zеg “merci” en “alsjeblieft”

Ik ben echt alles kwijt behalve de tijd

Dus ben elke dag op reis want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa. Euro-pa-pa, pa-pa, pa-pa-pa

Euro-pa-pa-pa

Euro-pa-pa, pa-pa, pa-pa-pa

Eu-ro-pa. Ich bin in Deutschland, aber ich bin so allein

Io sono in Italia, maar toch doet het pijn

Ben aan het vluchten van mezelf, roep de hele dag om help

Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar d’r is niemand die me helpt

Ik hoef geen escargots, hoef geen fish ‘n’ chips

Hoef geen paella, no, ik weet niet eens echt wat dat is

Zet de radio aan, ik hoor Stromae met “Papaoutai”

Zal niet stoppen, tot ze zeggen, “Ja, ja, dat doet ‘ie goed, ey”. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa

Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga

Euro-pa-pa, Euro-pa-pa. Euro-pa-pa, pa-pa, pa-pa-pa

Euro-pa-pa-pa

Euro-pa-pa, pa-pa, pa-pa-pa

Eu-ro-pa. Europa, pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa

Pa, pa, pa, pa

Welkom in Europa, jongen! Eu-ro-pa.

Europapa, la traduzione in italiano

A seguire potete leggere la traduzione in italiano del testo della canzone di Joost Klein, Europapa.

Europa, uniamoci

(Europa-pa-pa, Europa-pa-pa)

Ora o mai più

Vi amo tutti (Europa-pa-pa, Europa-pa-pa). Benvenuto in Europa, rimani qui finché non morirò

Europa-pa-pa, Europa-pa-pa

Benvenuto in Europa, rimani qui finché non morirò

Europa-pa-pa, Europa-pa-pa. Visita i miei amici in Francia o fai una lunga passeggiata a Vienna

Voglio lasciare i Paesi Bassi, ma il mio passaporto è sparito

Fortunatamente, non è necessario il visto per stare con te

Quindi prendi l’autobus per la Polonia o il treno per Berlino

Non ho soldi per Parigi, quindi uso la mia immaginazione

Hai un euro, per favore? Di’ “merci” e “please”

Ho perso tutto tranne il tempo

Quindi sto viaggiando ogni giorno perché il mondo è mio. Benvenuto in Europa, rimani qui finché non morirò

Europa-pa-pa, Europa-pa-pa

Benvenuto in Europa, rimani qui finché non morirò

Europa-pa-pa, Europa-pa-pa. Europa-pa-pa, pa-pa, pa-pa-pa

Europa-pa-pa-pa

Europa-pa-pa, pa-pa, pa-pa-pa

Europa. Sono in Germania, ma sono così solo

Sono in Italia, ma sento comunque dolore

Sto scappando da me stesso, chiedo aiuto tutto il giorno

Sì, do anche dei soldi alla gente, ma non c’è nessuno che mi aiuti

Non mi servono le escargot, non mi serve il fish and chips

Non mi serve la paella, no, non so nemmeno cosa sia

Accendo la radio, sento Stromae con “Papaoutai”

Non si fermerà finché non diranno: “Sì, sì, lo fa molto bene, ayy”. Benvenuto in Europa, rimani qui finché non morirò

Europa-pa-pa, Europa-pa-pa

Benvenuto in Europa, rimani qui finché non morirò

Europa-pa-pa, Europa-pa-pa. Europa-pa-pa, pa-pa, pa-pa-pa

Euro-pa-pa-pa

Europa-pa-pa, pa-pa, pa-pa-pa

Europa. Europa, pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa

Pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa

Pa, pa, pa, pa

Benvenuto in Europa, ragazzo! Europa.

Il significato della canzone Europapa

Il testo della canzone, stando alle dichiarazioni dell’artista, è un inno all’Europa e, al tempo stesso, una lettera aperta scritta per il padre che non c’è più. Europapa, invece, non è altro che un gioco di parole tra i termini “Europa” e “papà”.

Con questa canzone, Joost Klein afferma che il padre gli ha insegnato che il mondo non ha confini e che può visitarlo tutte le volte che desidera:

Europe, let’s come together

(Euro-pa-pa, Euro-pa-pa)

It’s now or never

I love you all (Euro-pa-pa, Euro-pa-pa).

Il protagonista della canzone, quindi, parte per un viaggio in vari paesi europei per i quali non c’è bisogno di possedere il passaporto:

Bezoek m’n friends in France of neem de benen naar Wenen

Ik wil weg uit Netherlands, maar m’n paspoort is verdwenen

Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn.

Nonostante la bellezza del viaggio, il protagonista del brano avverte un dolore emotivo che i paesi che sta visitando non riescono ad alleviare:

Ich bin in Deutschland, aber ich bin so allein

Io sono in Italia, maar toch doet het pijn

Ben aan het vluchten van mezelf, roep de hele dag om help.

Nel testo, che contiene parole in diverse lingue, compresa l’italiano, Joost Klein cita Papaoutai, canzone di Stromae che parla dell’assenza della figura paterna, un dolore che anche il cantante olandese è costretto ad affrontare.