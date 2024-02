Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia”. La cantante ha trionfato quando il verdetto sembrava dare, ormai per scontata, la vittoria di Geolier. Invece, ad avere la meglio è stata a lei, con il rapper arrivato in seconda posizione e Annalisa al terzo gradino della classifica finale. Come noto ai più, Angelina Mango è reduce dalla vittoria del circuito canto di Amici nell’edizione conclusasi a maggio 2023. E, con la sua prima partecipazione, ha ottenuto la vittoria. Ma quanti sono, negli anni, i cantanti di Amici che hanno partecipato a Sanremo? Scopriamolo insieme.

Il primo cantante ad aver partecipato è stato Marco Carta nel 2009, trionfando con “La forza mia”, davanti a “Luca era gay” di Povia.

L’anno seguente, nel 2010, bis di un concorrente di Amici con la vittoria di “Per tutte le volte” di Valerio Scanu. L’anno seguente a partecipare fu Emma, per la prima volta, insieme ai Modà con “Arriverà”. Si posizionarono secondi dietro Roberto Vecchioni con “Chiamami ancora amore”.

Nel 2012 Emma tornò da solista vincendo con “Non è l’inferno”. Quell’anno vi era anche Pierdavide Carone con Lucio Dalla in “Nanì”.

Nel 2013 fa il suo esordio Annalisa con Scintille (e si posiziona al nono posto). Due anni dopo torna in gara con “Una finestra tra le stelle”, conquistando il terzo posto. Quell’anno c’è anche Moreno con “Oggi ti parlo così” (15esimo). E ci sono pure i Dear Jack in gara,

Nel 2016, invece, troviamo Alessio Bernabei come solista (ex leader dei Dear Jack), Annalisa, Deborah Iurato (insieme a Giovanni Caccamo), Valerio Scanu e i Dear Jack (senza Bernabei).

Nel 2017 torna Alessio Bernabei, fanno il loro esordio Elodie (con Tutta colpa mia) e Sergio Sylvestre.

Nel 2018 troviamo Annalisa e i The Kolors, con il loro debutto a Sanremo.

Nel 2019 è la volta di Federica Carta (con Shade) e Irama.

Nel 2020 fa il suo esordio Alberto Urso, torna Elodie, debuttano Riki e anche Giordana Angi.

Il 2021 (col trionfo dei Maneskin), troviamo ancora Annalisa, Gaia e Irama.

Nel 2022 è la volta di Aka7even, Emma, Irama e Sangiovanni.

Nel 2023, da Amici ritroviamo Elodie e LDA.

Infine, al Festival di Sanremo 2024 vinto da Angelina Mango, c’erano anche Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, Irama, i The Kolors e Sangiovanni.