In Fieri, il nuovo EP dei Santi Francesi e le date del tour

Freschi di trionfo ad X Factor 2022, i Santi Francesi si preparano a conquistare le classifiche italiane con In Fieri, l’EP che contiene alcune cover presentate dal duo durante la loro partecipazione al talent show di Sky e brani inediti, a cominciare da Spaccio che ha visto i Santi Francesi collaborare con i Fast Animal and Slow Kids.

Il gruppo composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese ha già annunciato anche il tour che partirà a gennaio 2023: sei date tra Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze.

In Fieri, la tracklist dell’EP

Questi i sei brani che compongono la tracklist del primo EP del gruppo dopo la vittoria ad X Factor 2022:

Non è così male Il pagliaccio Spaccio ft. Fast Animals and Slow Kids Medicine Un ragazzo di strada (cover) Creep (cover)

L’EP è già disponibile in streaming sulle principali piattaforme, ma se preferite la versione fisica, autografata dai due artisti, dovrete attendere ancora qualche giorno. I pre-ordini sono già partiti, ma la data di uscita ufficiale è stata fissata per il 16 dicembre 2022.

I Santi Francesi in tour nel 2023: tutte le date

Pochi giorni di riposo e poi i Santi Francesi si lanceranno in un breve tour che porterà il duo in giro per l’Italia nel mese di gennaio.

Ecco le date già confermate:

18 gennaio 2023 – TORINO – Hiroshima Mon Amour

– Hiroshima Mon Amour 21 gennaio 2023 – BOLOGNA – Locomotiv Club

– Locomotiv Club 24 gennaio 2023 – MILANO – Santeria Toscana 31

– Santeria Toscana 31 26 gennaio 2023 – ROMA – Largo Venue

– Largo Venue 28 gennaio 2023 – NAPOLI – Duel Club

– Duel Club 30 gennaio 2023 – FIRENZE – Viper Theatre

Le prevendite dei biglietti apriranno alle 12.00 di lunedì 12 dicembre 2022 su Ticketone. Intanto, prima del tour, il gruppo incontrerà i fan sabato 17 dicembre alle 16.00 alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano.