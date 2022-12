Beatrice Quinta, Linda, i Santi Francesi e i Tropea: chi di loro vincerà X Factor 2022? Questa sera, giovedì 8 dicembre, andrà in onda la finale, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, e in simulcast in chiaro su TV8. Lo show sarà condotto da Francesca Michielin, con la partecipazione di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi nel ruolo di giudici (e stasera, anche di performer).

Dalle 20:20 sugli stessi canali Paola Di Benedetto condurrà una puntata speciale di AnteFactor.

X Factor 2022 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle che, in occasione della finale, andrà in onda anche quest’anno dal Mediolanum Forum d’Assago. La regia è a cura di Luigi Antonini.

X Factor 2022, finale dell’8 dicembre: anticipazioni

Ogni giudice è arrivato alla finale portando il proprio talento: Dargen d’Amico ha in gara Beatrice Quinta; Fedez ha Linda; i Santi Francesi sono nel roster di Rkomi e infine i Tropea in quello di Ambra.

La serata sarà divisa in 3 manche, e al termine di ciascuna di esse il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara.

La prima manche si svilupperà con 4 duetti, e vedrà protagonisti i concorrenti finalisti affiancati ognuno da Francesca Michielin; la seconda sarà il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane; l’ultima manche, la Finale, sarà dedicata agli inediti presentati dai due cantanti ancora in gioco, e tra questi il pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2022.

Ad intervallare la tensione della gara, ci saranno le esibizioni di tutti e 4 i giudici e della cantante-conduttrice Francesca Michielin, con una serie di performance speciali pensate per il palco della Finale. Fedez presenterà in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo Crisi di Stato, in uscita proprio subito dopo la finale, a mezzanotte.

X Factor 2022, finale dell’8 dicembre: cantanti ospiti

Sul palco del Forum d’Assago i Pinguini Tattici Nucleari. La band multiplatino è appena tornata sulle scene con il loro nuovo attesissimo album “Fake News”, anticipato dai singoli Giovani Wannabe (Triplo Platino) e Ricordi (certificato Platino e per la settima settimana consecutiva primo in classifica Earone). “Fake News” raccoglie in 14 brani gli ultimi due anni del gruppo. Per il 2023 dieci date negli stadi che registrano due sold out su Roma e Milano – e riconoscimenti prestigiosi, tra cui la vittoria agli MTV European Music Awards come Best Italian Act.

Altri ospiti in lizza, i Meduza (il trio composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio). Dopo aver scalato le classifiche globali con oltre 15 miliardi di stream totali e più di 900 milioni di views su YouTube, conquistando con “introducing MEDUZA” la classifica dei 20 album più streammati del 2021. Si sono imposti sulla scena internazionale collezionando oltre 135 dischi di Platino e Diamante. Il loro singolo più recente è “Bad Memories (feat. Elley Duhé & FAST BOY)”. Nel 2022 hanno conquistato tutti i migliori dancefloor mondiali con un enorme tour globale di oltre 70 date.

X Factor 2022, finale dell’8 dicembre: dove vederlo in tv e streaming

L’appuntamento, dunque, è per stasera giovedì 8 dicembre, alle 20:20 con l’AnteFactor e con la finale di XF2022 alle ore 21:15 su Sky Uno, in simulcast in chiaro su Tv8 in streaming su NOW e disponibile anche on demand e in diretta su Sky Go.

