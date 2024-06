A pochi giorni dalla partenza del tour estivo che li vedrà sui palchi delle principali rassegne estive, i Santi Francesi hanno pubblicato “tutta vera” il loro nuovo singolo (Numero Uno/Sony Music Italy) disponibile per la programmazione radiofonica e sulle piattaforme digitali.

Dopo la partecipazione alla 74° edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano in gara “L’Amore in Bocca” e l’esibizione con Skin sulle note di “Hallelujah”, Mario Francese e Alessandro De Santis si sono chiusi in studio per dedicarsi alla realizzazione del nuovo album previsto per l’autunno e proprio in quelle settimane è nata “tutta vera”, scritta insieme a Pacifico e prodotta con la collaborazione di Enrico Brun.

In “tutta vera” il sound hard-pop SANTI FRANCESI volge lo sguardo tra le mura di casa. E raccontano:

“Tutto ciò che si può intravedere da una finestra, oltre una tenda, ha a che fare con l’amore. Siamo in grado di coprire la distanza di un salto, lungo come dalla veglia al sonno e viceversa? Quando si è dentro ad una felicità ci si può sentire come stretti in un sogno, con quella strana sensazione di incertezza quando al risveglio ci si chiede se fosse tutto vero”.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Tutta vera” dei Santi Francesi.

Ecco il testo della canzone “Tutta vera” dei Santi Francesi.

Giura che non ti perdo

E che non è uno scherzo, (Oh) oh-oh, oh, oh

Io che busso prima di uscire di casa

Tu sei buffa quando cammini per strada

Piove già da un pezzo, mare nell’asfalto

Ed io che penso prima di uscire di strada

Come sei bella quando cammini per casa

Guardarti allo specchio

La mano destra sul tuo petto

Giura che non ti perdo in un giorno d’autunno

E che non è uno scherzo di pessimo gusto, oh (Oh)

Ma è tutto vero adesso

La tua pelle e il trucco, le cose che hai detto

La tua faccia a lutto, la pace che hai dentro, oh (Oh)

Sei tutta vera adesso

Tutti soli prima di uscirе di casa

Siamo persi come bambini per strada

Ma quando sеmbra tutto giusto

Aiuto, manca sempre un pezzo

Ma so che tutto passerà

Fuori dalla nostra culla

E tu metti una mano sul cuore

Giura che non ti perdo in un giorno d’autunno

E che non è uno scherzo di pessimo gusto, oh (Oh)

Ma è tutto vero adesso

La tua pelle e il trucco, le cose che hai detto

La tua faccia a lutto, la pace che hai dentro, oh (Oh)

Sei tutta vera adesso

(Giura che non ti perdo)

(E che non è uno scherzo, oh-oh, oh, oh)

Lo sa che tutto il mondo è il nostro pavimento

E non conosce il giusto, solo case, poi affetto

Lo sai che tutto il mondo è il nostro manifesto

E non conosce il dubbio, siamo vivi solo adesso

Giura che non ti perdo

E che non è uno scherzo, oh-oh

Ma è tutto vero adesso

La tua pelle e il trucco, le cose che hai detto

La tua faccia a lutto, la pace che hai dentro, oh (Oh)

Sei tutta vera adesso

Giura che non ti perdo

E che non è uno scherzo, oh-oh, oh, oh