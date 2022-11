Non è cosi male è l’inedito dei Santi Francesi, il duo che sta partecipando all’edizione 2022 di X Factor, il talent show in onda su Sky, e che fa parte del roster di Rkomi.

I Santi Francesi, duo formato da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francesi, sono anche gli autori dell’inedito che hanno presentato durante il quarto live show di quest’edizione. Il duo ha anche prodotto il singolo insieme a Katoo.

Santi Francesi: chi è il duo di X Factor 2022

I Santi Francesi sono un duo formato da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico).

Nel 2019, pubblicano il loro primo album, dal titolo Tutti Manifesti. Nel 2021, con il singolo Giovani Favolosi, vincono il festival Musicultura. Il brano viene anche inserito nella soundtrack della terza stagione di Summertime. Nel luglio 2021, suonano al Giffoni Film Festival, dove condividono il palco con Franco126. Nel 2022, pubblicano i singoli Signorino e Buttami giù.

Non è cosi male, Santi Francesi: significato canzone

Nelle dichiarazioni ufficiali, i Santi Francesi hanno descritto il testo di Non è così male come “una fotografia, un’istantanea di una mente in conflitto che oscilla tra il desiderio di nascondersi per sempre in un luogo remoto e la necessità viscerale di offrirsi ad un bagno di folla, di condivisione”.

La canzone, inoltre, è “un passo verso una felicità silenziosa, priva di troppo entusiasmo, una dichiarazione di inutilità, e l’accettazione di quest’ultima, di fronte all’universo, un’inno all’emozione e alla capacità di abbandonarsi all’arte, senza spiegazioni e senza morale”.

Il ritornello è ispirato ad un episodio realmente accaduto ad un semaforo.

Non è cosi male: testo

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

Sai che il mondo va avanti anche senza di me.

Mi vorrei presentare

Io sono matto come Cesare

Ma non mi sbatto come Cesare

(Oh oh)

Come stai? Come stai? Bene?

In fondo non è male qui

In fondo non è così male.

E stanotte resto qua a pensare

Ma poi che caz*o me ne faccio io di un clacson

Se non ho voglia neanche di suonare

Voglio restare a guardare

Il giocoliere che cade

E non si alza più.

Sai che in me non c’è niente di male

Io da sempre rimango a guardare

E ogni tanto mi metto da parte

In un posto a due passi dal mare

Dove posso gridare.

Come stai? Come stai? Bene?

In fondo non è così male.

E stanotte resto qua a pensare

Ma poi che caz*o me ne faccio io di un clacson

Se non ho voglia neanche di suonare

Voglio restare a guardare

Il giocoliere che cade

E non si alza più

E non si alza più.

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

Sai che il mondo va avanti anche senza di me.

Una donna mi guarda e mi dice rilassati pure

Ho vissuto negli anni ’60

Nuda in mezzo alla gente che salta

Ho già visto la fine di chi non ha fatto l’amore

Con tutte le cose che incontra

Con l’aria di chi non ascolta.

E stanotte resto qua a pensare

Ma poi che caz*o me ne faccio io di un clacson

Se non ho voglia neanche di suonare

Voglio restare a guardare

Il giocoliere che cade

E non si alza più

E non si alza più.