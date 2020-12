Il Volo sarà protagonista di un concerto show, alle 20.35, in prima serata su Rai Uno, nella sera di Natale. Tre brani delle tradizione natalizia, “Adeste Fideles”, “Oh Holy Night” e “Astro del Ciel”.

Il gruppo si esibirà per l’occasione da Piazza Papa Pio XII a Roma, che diventerà per la prima volta teatro di uno showcase televisivo di Natale. La Basilica di San Pietro alle spalle della Piazza completerà la scenografia con l’albero e il Presepe che ogni anno vengono allestiti tra il colonnato. Quella di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sarà un’esibizione suggestiva, un regalo per tutta l’Italia, e non solo, che avvolgerà per qualche minuto l’atmosfera con la magia del Natale.

Per il trio un grande momento per augurare Buone Feste all’Italia (e al mondo intero) visto i drammatici mesi alle spalle che hanno caratterizzato il 2020.

Nel prossimo anno, in agenda per il gruppo, un concerto per omaggiare Ennio Morricone.

Il Volo terrà un evento-tributo ad Ennio Morricone, il celebre compositore e direttore d’orchestra vincitore di due Premi Oscar e scomparso lo scorso 6 luglio, il 5 giugno 2021 in una location inedita per quanto riguarda la musica dal vivo, Piazza Pio XII in Roma, concessa dal Comune di Roma per la prima volta.

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, quindi, si esibiranno con la Basilica di San Pietro alle loro spalle.

Si tratta di un concerto gratuito e che verrà trasmesso in diretta televisiva.

Nell’attesa, intanto potremo ascoltarli la sera di Natale, su Rai Uno, subito dopo il Tg, per ascoltare tre grandi classici del Natale reinterpretati. Appuntamento dalle 20.35 in Piazza Papa XII a Roma.

Vi ricordiamo, inoltre, sempre la stessa sera ma in seconda serata su Canale 5, la performance di Andrea Bocelli dalle grotte di Frasassi, anche lui con un breve concerto sui brani natalizi più intensi e celebri.