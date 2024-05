Gli ospiti della seconda puntata di “Il Volo Tutti per Uno” in onda stasera, 21 maggio 2024. Segui la diretta, anticipazioni scaletta

Il Volo, Tutti per Uno torna stasera, 21 maggio 2024, con la seconda puntata. Il gruppo è protagonista di tre serate speciali in onda su Canale 5, ogni martedì, a partire da martedì 14 maggio scorso. Dopo il successo dello scorso anno, torna la musica del trio in prima serata, con tre concerti dall’Arena di Verona. Noi di Soundsblog seguiremo questo appuntamento di stasera con il nostro consueto liveblogging di “Il Volo – Tutti per uno“. Ecco gli ospiti di questa seconda puntata e tutte le anticipazioni.

Il Volo, Tutti per Uno, seconda puntata, ospiti

Nella seconda puntata sono ospiti Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Giuseppe Fiorello.

Dopo Giorgia all’esordio, in questo appuntamento ci sarà la partecipazione straordinaria di Federica Panicucci.

Il Volo Tutti per Uno 2024, quando va in onda?

La seconda edizione del programma è in onda tutti i martedì, per tre settimane, dalle 21:30 circa, su Canale 5.

Il Volo, Tutti per Uno, scaletta seconda puntata

La scaletta includerà i più grandi successi de Il Volo che hanno caratterizzato la loro carriera, esplosa anche grazie alla vittoria al Festival di Sanremo con “Grande amore”. Non mancheranno, ovviamente, anche i pezzi più recenti presenti nel loro disco di inediti “Ad astra”, uscito il 29 marzo 2024.

Inoltre previsti duetti e collaborazioni con tutti gli artisti ospiti che saliranno sul palco e con i quali interpreteranno le loro canzoni più famose in una rivisitazione del brano.

Ecco le date e città del tour estivo 2024 de Il Volo

3/07/2024 Marostica (Vi) – Marostica Summer Festival – ore 21:00

6 /07/2024 Bard (Ao) – Forte Di Bard – ore 21:00

11/07/2024 Catania – Villa Bellini – ore 21:00

13/07/2024 Palermo – Velodromo P. Borsellino – ore 21:00

17/07/2024 Pompei (Na) – Anfiteatro Degli Scavi – ore 21:00

20/07/2024 Lanciano (Ch) – Parco Villa Delle Rose – ore 21:00

22/07/2024 Pratolino Vaglia (Fi) – Musart Festival / Parco Mediceo Di Pratolino – ore 21:00

26/07/2024 Cernobbio (Co) – Villa Erba – ore 21:00

5/08/2024 Torre Del Lago (Pi) – Gran Teatro All’Aperto Puccini – ore 21:00

24/08/2024 Monopoli (Ba) – Cala Batteria – ore 21:00

26/08/2024 Diamante (Cs) – Teatro Dei Ruderi – ore 21:00

27/08/2024 Roccella Jonica (Rc) – Teatro Al Castello – ore 21:00

5/09/2024 Macerata – Sferisterio – ore 21:00

6/09/2024 Macerata – Sferisterio – ore 21:00

9/09/2024 Caserta – Reggia Di Caserta / Piazza Carlo Di Borbone – ore 21:00

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile vedere il concerto de Il Volo su Canale 5 a partire dalle 21.30 e in streaming su Mediaset Infinity. Noi di Soundsblog seguiremo la puntata, minuto per minuto, con il nostro consueto liveblogging.