Saturno e Venere è una canzone de Il Volo insieme ad Irama. Il brano fa parte del nuovo disco di inediti del trio, intitolato “Ad Astra“. A seguire potete leggere testo e significato e ascoltare la traccia.

Clicca qui per ascoltare il brano “Saturno e Venere” su YouTube.

Ecco il testo della canzone “Saturno e Venere” incisa da Il Volo e Irama.

Facciamo giri all’infinito

Senza riuscirci a prendere

Io e qui tu dall’altro lato

Come Saturno e Venere

Parole che si dovevano trattenere

Promesse un po’ troppo grandi da mantenere

Lo vedi, io fino ad oggi ci ho provato, con te

Per me sei come l’universo

Solo un grande immenso punto di domanda

E mentre piove sul cemento io rimango qua

Mi lasci in bilico

E ora, ora, ora, ora

Forse precipito e sento il cuore sottosopra

E tra un miliardo di altre persone

Soltanto tu che mi togli il sole che ci vuole

Per ricominciare ancora

Ho camminato all’infinito

Fino a sentirmi debole

Con una mano sul tuo viso Soffiando via la cenere

E credi che mi basti un attimo

Per cancellare tutto di te

Fino a gridarlo in faccia a un angelo

Che sono solo

E tu sei come l’universo

Solo un grande immenso punto di domanda

E mentre piove sul cemento io rimango qua

Mi lasci in bilico

Ora, ora, ora, ora

Scusa se scivolo e sento il cuore sottosopra

E tra un miliardo di altre persone, soltanto tu che mi togli il sole che ci vuole per ricominciare ancora

Mi dimenticherai

E mentre mi odierai

Io ti cancellerò

Ma non ci riuscirò

Bastava così poco

Ora, ora, ora, ora

Sottosopra

Tra un miliardo di altre persone, soltanto tu che mi togli il sole che ci vuole

Per ricominciare ancora