Il Volo terrà un concerto-tributo ad Ennio Morricone, il celebre compositore e direttore d’orchestra vincitore di due Premi Oscar e scomparso lo scorso 6 luglio, il 5 giugno 2021 in una location inedita per quanto riguarda la musica dal vivo, Piazza Pio XII in Roma, concessa dal Comune di Roma per la prima volta.

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, quindi, si esibiranno con la Basilica di San Pietro alle loro spalle.

Il concerto-evento avrà come titolo Il Volo tribute to Ennio Morricone che sarà anche il titolo del loro prossimo progetto discografico che verrà pubblicato dalla Sony Music.

Il Volo tribute to Ennio Morricone, progetto di Michele Torpedine, è un evento che si colloca all’interno di United For The World, format ideato da Thomas Errera che coniuga musica e arti visive e che, attraverso l’intrattenimento, vuole sensibilizzare su temi sensibili come la cura e la salvaguardia del pianeta, l’inclusione e lo sviluppo sostenibile.

Il Volo ed Ennio Morricone condivisero il palco nel 2011 in un concerto che si tenne a Piazza del Popolo, sempre a Roma. In quell’occasione, il trio si esibì con il brano E più ti penso, canzone scritta da Tony Renis e Mogol su un medley delle colonne sonore dei film C’era una volta in America e Malèna, ovviamente entrambe firmate da Ennio Morricone. La canzone è contenuta nel loro album omonimo, pubblicato nel 2010.

Il concerto sarà gratuito e andrà in onda anche in diretta televisiva.

Per quanto riguarda i prossimi impegni de Il Volo, invece, i tre artisti sono stati invitati ad aprire il Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1, che si terrà domenica 1° novembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, con l’Inno di Mameli che verrà eseguito davanti ai piloti schierati sulla linea di partenza.

Ricordiamo anche che i concerti che Il Volo avrebbe dovuto tenere nell’estate 2020 e nell’autunno sempre di quest’anno sono stati riprogrammati sempre al 2021.