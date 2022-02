Elvis è il nuovo film diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Austin Butler. Sarà suo il compito di impersonare Elvis Presley nella pellicola, affiancato da Tom Hanks nel ruolo di co-protagonista. In queste ore è uscito il primo trailer della pellicola e, prima del rilascio, Butler e il regista Baz Luhrmann hanno rivelato qualche dettaglio sul musical biografico durante una conferenza stampa virtuale.

Il regista ha chiarito che il film avrà esclusivamente un’uscita nelle sale. Il film della Warner Bros. esplorerà la vita del compianto Presley in tre parti; Luhrmann ha definito il racconto del re del rock ‘n’ roll una “grande tela per esplorare l’America”.

La lavorazione della pellicola ha impiegato più di due anni a causa della pandemia da Covid-19. Durante le riprese, il co-protagonista Tom Hanks ha fatto notizia a livello internazionale, nel marzo 2020, quando è stato tra le prime grandi star ad annunciare di aver contratto il coronavirus, avvenuto durante la produzione di Elvis. Il premio Oscar interpreta il famigerato colonnello Tom Parker, il manager di Presley. Il trailer si apre con Parker che dice che alcuni lo vedranno come il cattivo della storia.

Nel trailer viene ufficializzata la decisione di far cantare Austin Butler con la sua voce:

“Quando ho iniziato il processo, ho deciso di rendere la mia voce identica. Una scelta che infonde paura. Quindi questo ha acceso il fuoco. Per un anno prima che iniziassimo a girare, facevo voice coaching. Ho guardato il più possibile tra film e concerti, ancora e ancora Sento una tale responsabilità nei confronti di Elvis e di [ex moglie] Priscilla e [figlia] Lisa Marie, e tutte le persone in tutto il mondo che lo amano così tanto”