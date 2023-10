Terzo appuntamento con il pomeridiano di Amici oggi, domenica 8 ottobre 2023. Siamo, quindi, alla terza puntata della 23esima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che vede in questo momento gli allievi impegnati nello speciale della domenica pomeriggio (che però viene registrato il giovedì e quindi chi non teme gli SPOILER può leggere cosa è successo nel live dedicato).

Ricordiamo che nella prima puntata della stagione, in onda domenica 24 settembre, è stata formata la classe di Amici 23, con i suoi 22 allievi tra canto e ballo. I prof di Canto sono Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, mentre i prof di Ballo sono Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

La classifica è il clou della settimana di studio e di prove degli allievi e sebbene si sia appena all’inizio dell’anno scolastico non mancano le sfide per restare al proprio banco. E quel che colpisce in questa terza puntata sono soprattutto i giudici esterni chiamati a valutare le prove.

Amici 23, anticipazioni terza puntata 8 ottobre 2023

La sfida di Canto tra l’allieva Sarah e l’aspirante allieva Alice , lanciata dalla prof Pettinelli, vedrà come giudice esterno il maestro Peppe Vessicchio (ogni tanto una gioia);

giudice esterna per la gara di Ballo la Prima ballerina del Teatro La Scala di milano Virna Toppi ;

la Prima ballerina del Teatro La Scala di milano ; per la gara degli Inediti giudicano Takagi & Ketra;

per la gara di Improvvisazione di Ballo il giudice è il ballerino e attore Sebastian Melo Taveira.

Superospite musicale Annalisa, che canta Ragazza Sola, singolo tratto dal suo nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice”: a lei anche il compito di stilare la classifica della gara di Canto degli allievi.

Appuntamento con il liveblogging del terzo speciale di Amici 23 alle 14.