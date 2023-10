Amici 2023, anticipazioni 8 ottobre: classifiche, esiti delle sfide, Sarah sarà eliminata? #AmiciSpoiler

Amici 2023 torna domenica 8 ottobre con il nuovo speciale pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, dalle 14 su Canale 5. A due settimane dalla puntata dedicata interamente ai casting che ha visto la formazione della nuova classe, sono iniziate le lezioni per gli allievi della 23esima edizione del talent show. Oggi si terranno le registrazioni del terzo appuntamento domenicale e su Soundsblog potrete leggere tutte le anticipazioni, nel corso del pomeriggio.

Sempre grazie all’account X di Amicii news, vi terremo aggiornati sui cantanti o ballerini a rischio, su eventuali sfide e sull’esito dei compiti assegnati dai vari insegnanti agli allievi delle squadra avversarie.

Nella terza puntata di Amici 2023 assisteremo anche alla prima sfida di questa edizione. Appuntamento più tardi con tutte le anticipazioni.

La sfida tra Sarah e Alice, chi vincerà?

Anna Pettinelli, infatti, ha fatto ascoltare ai suoi colleghi l’esibizione di Alice, ragazza che ha interpretato -in maniera intensa- “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. La giovane cantante è stata messa in sfida, per l’ingresso nella scuola, con Sarah, allieva di Lorella Cuccarini.

Nel daytime abbiamo sentito le parole dell’insegnante rivolte a Sarah:

“Alice è talentuosa, ha suonato in Italia e all’Estero. In lei ho notato la fame di musica. La mia scelta ricade su Sarah, il tuo modo di cantare è troppo approssimativo. La tua voce è infantile, puerile, incerta”

Sarah è preoccupata per la sfida e ha paura di uscire da Amici 2023. Maria la invita a prendere questo confronto come un’occasione per farsi sentire e conoscere.

Amici 2023, Ezio abbandona la scuola?

Scopriremo anche il destino di Ezio. Il cantante in squadra con Anna Pettinelli ha ammesso di sentirsi a disagio nella convivenza nella casetta e si è chiesto se quello sia davvero il percorso giusto per lui. Inoltre i cantanti e i ballerini si sono giudicati, ecco la prima classifica:

Ecco la classifica di ballo derivata dal loro voto, dal primo all’ultimo

Sofia

Chiara

Marisol

Simone

Elia/Kumo (parimerito)

Gaia

Nicholas

A seguire, invece, la classifica di canto:

Holden

Mew

Lil Jolie

Matthew

Holy Francisco

Mida

Petit

Stella

SpaceHippiez

Sarah

Ezio