Annalisa ha annunciato data e cover del suo nuovo album, E poi siamo finiti nel vortice. La cantante, certificata con 8 Dischi di Platino con le sue ultime tre hit e unica donna da 3 anni ad arrivare al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk, il sold out per il suo primo FORUM, continua questa stagione di successi con l’annuncio dell’uscita del suo nuovo album di inediti in uscita il prossimo 29 settembre ( pre order qui).

Ecco il comunicato stampa che ha lanciato il disco:

Dopo “Bellissima” e “Mon amour”(con cui ieri sera ha vinto il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 #SIAE per il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia), il racconto di Annalisa ci trasporta in continue trasformazioni e narrazioni che, come un vortice, rappresentano i sali e scendi della vita, le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie.

Inoltre, Annalisa sarà al Forum di Assago il prossimo 4 novembre, per l’unico evento live della cantautrice previsto nel 2023.

Uno show unico in cui il pubblico potrà cantare e ballare le sue hit assistendo ad uno spettacolo esclusivo, un’anteprima del suo prossimo e primo tour nei palasport.

Qui sotto la cover ufficiale dell’album. Ancora non è stata svelata la tracklist che, sicuramente, conterrà i due singoli di successo, “Bellissima” e “Mon amour”. Atteso, nelle prossime settimane, l’uscita del nuovo brano.

Annalisa, tour 2024 e biglietti

Al Forum, Annalisa tornerà nel 2024 per il suo primo tour nei palasport d’Italia “Tutti nel vortice palasport” che ad aprile 2024 toccherà, oltre Milano anche Firenze, Bari, Napoli, Padova E Roma.

Queste tutte le date del tour, organizzato e prodotto da Friends & Partners:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Clicca qui per tutte le informazioni.